Oświadczenie Xiaomi z 13 marca 2021

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jesteśmy zadowoleni z faktu, że 12 marca br. amerykański sąd okręgowy Dystryktu Kolumbii (United States District Court) zakazał Departamentowi Obrony USA wdrażania lub egzekwowania oznaczenia Xiaomi jako Chińskiej Komunistycznej Firmy Wojskowej. Zgodnie z przyznanym zakazem, sąd usunął w całości i ze skutkiem natychmiastowym ograniczenie nałożone przez rozporządzenie wykonawcze nr. 13959 na osoby z USA, dotyczące zakupu papierów wartościowych Xiaomi oraz wymóg zbycia papierów wartościowych przez osoby z USA. Firma Xiaomi jest notowaną na giełdzie, niezależnie zarządzaną firmą, która oferuje produkty elektroniki użytkowej wyłącznie do użytku cywilnego i komercyjnego i której akcje znajdują się w obrocie publicznym.







Uważamy, że decyzje o uznaniu jej za Chińską Komunistyczną Firmę Wojskową są arbitralne i nieuzasadnione, a sąd zgodził się z tym stanowiskiem. Planujemy nadal domagać się, aby sąd uznał to oznaczenie za niezgodne z prawem i trwale je usunął.



Xiaomi jest młodą i energiczną firmą technologiczną. Od lat oferujemy wspaniałe produkty elektroniki użytkowej, takie jak smartfony i inteligentne telewizory w uczciwych cenach dla konsumentów na całym świecie. Jesteśmy zaangażowani we współpracę z naszymi globalnymi partnerami, aby każdy na świecie mógł cieszyć się lepszym życiem dzięki innowacyjnej technologii.













Źródło: Info Prasowe / Xiaomi