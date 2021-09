OSHEE Wiedźmin - nowe ’eliksiry’ wchodzą na rynek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

OSHEE łączy siły z CD PROJEKT RED. Dzięki współpracy na rynku pojawią się napoje funkcjonalne sygnowane marką Wiedźmin. Każdy z nich będzie nawiązywać w swojej charakterystyce do postaci, artefaktów, czy magii znanej z uniwersum fantasy, które zyskało sobie miliony fanów na całym świecie. Nowa, limitowana seria napojów izotonicznych i energetycznych łączy OSHEE World ze światem Wiedźmina. Na sklepowych półkach zagoszczą napoje z wizerunkami Geralta, Yennefer, Ciri czy Eredina, znanymi z gier wideo studia CD PROJEKT RED.







Kierując się hasłem „Live, Fight, Win”, OSHEE współpracowało z najbardziej rozpoznawalnymi i najlepszymi zawodnikami oraz klubami piłkarskimi. Marka zapracowała na pozycję lidera na rynku napojów funkcjonalnych oraz izotonicznych, a jej produkty stały się integralną częścią treningu i rywalizacji zarówno dla amatorów, jak i zawodowców. Teraz OSHEE nawiązuje współpracę z CD PROJEKT RED, twórcami gier wideo o Geralcie z Rivii, które przyczyniły się do nadana światowego rozgłosu uniwersum Wiedźmina.



Tak powstała limitowana, unikatowa seria napojów izotonicznych i energetycznych, ściśle związanych ze światem Geralta z Rivii. „Jaskółka”, „Zamieć” i „Kot” to napoje inspirowane eliksirami, które w świecie Wiedźmina przyspieszały regenerację, poprawiały refleks i pozwalały widzieć w ciemnościach. Napój witaminowy o smaku bzu i agrestu to z kolei domena potężnej Yennefer. Jego twórców zainspirował zarówno fiołkowy kolor oczu czarodziejki, jak i jej ulubione perfumy.



Na etykietach nie zabraknie też innych bohaterów z gier o Wiedźminie stworzonych przez CD PROJEKT RED. Postać Geralta z Rivii znajdziemy na eliksirze izotonicznym oraz batonie dodającym energii. Z kolei na energy water pojawią się Ciri oraz Eredin – Król Dzikiego Gonu. Wymienione produkty będą miały esencjonalne, „gęste” smaki, kojarzone z krwistym granatem oraz soczyście czerwoną pomarańczą.



Loteria z nagrodami

Od 1 września do 31 grudnia 2021 wprowadzeniu na rynek limitowanej linii produktów OSHEE będzie towarzyszyć loteria, w której do wygrania będzie ponad 2000 nagród. Aby wziąć w niej udział, wystarczy zachować paragon zakupu w przypadku Energy Drinków lub znaleźć kod pod etykietą napojów izotonicznych i napojów witaminowych.

Wśród nagród znajduje się 400 kodów na grę „Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku”, 400 kodów zniżkowych w wysokości 20 zł przy zakupach powyżej 100 zł, do wydania w oficjalnym sklepie CD PROJEKT RED GEAR, 400 voucherów na internetowy koncert z muzyką z gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” oraz 1000 zestawów gadżetów od OSHEE. Szczegóły na stronie oshee-wiedzmin.pl.



Jednocześnie rozpocznie się kampania digitalowa. W YouTube oraz serwisach VOD pojawią się formaty wideo. Zaplanowano również dedykowane formaty reklamowe display. W mediach społecznościowych działania promocyjne pozwolą zaangażować odbiorców we wszystkich dostępnych platformach, również włączając współpracę z popularnymi influencerami.































Źródło: Info Prasowe / OSHEE