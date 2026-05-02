Odkryj możliwości telewizorów Dreame S100 i Q100

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Znana z dostarczania innowacyjnych urządzeń dla domu marka Dreame z powodzeniem oferuje polskim klientom również nowoczesne telewizory. W portfolio producenta znajdują się dwie zaawansowane technologicznie serie modeli: flagowy Dreame S100 z matrycą Mini LED, dostępny w wariantach 55, 65 i 75 cali, oraz Dreame Q100 z ekranem QLED, oferowany w wariantach 43 i 55 cali. Gwarantują doskonałe wrażenia wizualne i wygodny dostęp do funkcji Smart TV, stając się domowym centrum rozrywki. Co więcej, na osoby planujące zakup największego z dostępnych modeli czeka wyjątkowa promocja.







Perfekcyjny obraz i potężny dźwięk – Dreame S100

Modele Dreame S100 to propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników, która wykorzystuje panel 4K z technologią Aura Mini LED z 160 niezależnymi strefami wygaszania. Dzięki powłoce QLED+ telewizor jest w stanie odwzorować ponad miliard odcieni, oferując głęboką czerń, doskonały kontrast i niezwykle naturalne kolory. Za nieskazitelną jakość i płynność obrazu odpowiada procesor Dreamind Pro AI, który na bieżąco analizuje każdą scenę. Fani dynamicznych gier i sportu z pewnością docenią częstotliwość odświeżania do 144 Hz, technologię VRR oraz porty HDMI 2.1. Uzupełnieniem wizualnego kunsztu jest potężny system audio Dreame Master Sound. Zaawansowana konfiguracja głośników 4.1.2 o mocy 70 W z wbudowanym subwooferem i technologią, Dolby Atmos tworzy wielowymiarową scenę dźwiękową, która dosłownie otacza widza.



Kinowe doznania na wyciągnięcie ręki – Dreame Q100

Telewizor Dreame Q100 to wszechstronne urządzenie, które świetnie sprosta potrzebom całej rodziny, zapewniając doskonałą jakość obrazu podczas wieczornych, domowych seansów. Wyposażony w ekran 4K Ultra HD z technologią QLED+, gwarantuje zachwycającą paletę barw oraz wysoką precyzję detali. Wyjątkowy realizm wyświetlanych treści to zasługa wsparcia dla formatu Dolby Vision, natomiast za perfekcyjne, czyste i głębokie brzmienie odpowiada system Dolby Audio, precyzyjnie dostrojony przez zespół ekspertów ds. akustyki. Dzięki zaawansowanym algorytmom HSR telewizor symuluje odświeżanie na poziomie 120 Hz, co w połączeniu z trybem Game Console Mode oraz wyjątkowo niskim opóźnieniem sygnału czyni z niego również doskonały wybór dla pasjonatów wirtualnej rozrywki.



Inteligentne centrum Twojego domu

Oba dostępne w ofercie modele działają pod kontrolą niezwykle intuicyjnego systemu Google TV, oferującego spersonalizowane rekomendacje i łatwy dostęp do tysięcy aplikacji ze sklepu Google Play. Wbudowany asystent głosowy pozwala na wygodne sterowanie urządzeniami i wyszukiwanie informacji. Telewizory Dreame aktywnie dbają także o komfort oczu swoich użytkowników, wykorzystując technologie redukujące emisję niebieskiego światła oraz eliminujące migotanie ekranu. Niezwykle praktycznym udogodnieniem na co dzień jest funkcja Find My Remote – wystarczy nacisnąć przycisk na obudowie telewizora, aby zagubiony pilot zaczął emitować głośny sygnał dźwiękowy, ułatwiając jego błyskawiczne odnalezienie.



Wiosenna promocja z robotem sprzątającym w prezencie

Nadchodzące tygodnie to doskonały czas na unowocześnienie domowego centrum rozrywki. Z tej okazji marka Dreame przygotowała specjalną promocję. Klienci, którzy do 12 maja zdecydują się na zakup telewizora z flagowej serii Dreame S100 w wersji 75-calowej otrzymają za 1 zł atrakcyjny prezent – zaawansowanego robota sprzątającego Dreame D20. To wyjątkowa okazja, aby przenieść seanse filmowe na najwyższy poziom i całkowicie zrelaksować się na kanapie. Dla fanów nieco mniejszych przekątnych przygotowano promocje również na nie.



Do 27 maja Dreame S100 w wersji 65-calowej (sugerowana cena katalogowa: 4.699 zł) można będzie znaleźć już za 4299 PLN, natomiast w wersji 55-calowej (sugerowana cena katalogowa: 3399 PLN) można będzie znaleźć już za 3199 PLN.





















źródło: Info Prasowe - Dreame