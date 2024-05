Oficjalna premiera nowych smartfonów z serii realme 12 5G - już 14 maja

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka realme ma przyjemność ogłosić oficjalną datę premiery swoich nowych smartfonów na polskim rynku. Seria realme 12 5G zostanie zaprezentowana 14 maja i obejmować będzie 3 modele telefonów: realme 12+ 5G, realme 12 5G oraz realme 12X 5G. Smartfon realme 12+ 5G zaoferuje m.in. procesor MediaTek Dimensity 7050 i aparat główny o rozdzielczości 50 MP wyposażony w matrycę Sony LYT 600 OIS oraz technologię 2-krotnego zoomu w matrycy. Co więcej, po raz pierwszy w tym segmencie, realme 12+ 5G zostanie wyposażony w technologię Rainwater Smart Touch, która zapewnia użytkownikom większy komfort i dokładność korzystania z ekranu dotykowego w okolicznościach zachlapania, kropel deszczu czy spoconych dłoni. Dodatkowo, design telefonu oparty na wysokiej jakości wegańskiej skórze czyni go wyróżniającym się w segmencie urządzeniem oraz jedynym z takim rozwiązaniem w swojej kategorii cenowej.







realme 12 5G

Dzięki dynamicznemu przyciskowi, realme 12 5G może pomóc użytkownikom dostosować włącznik zasilania zapewniając obsługę różnych codziennych scenariuszy. Posiadacz smartfona będzie miał łatwy dostęp do wybranych przez siebie funkcji, takich jak tryb samolotowy, szybkie uruchamianie portfela czy skróty do ulubionych aplikacji.



realme 12X 5G

Model 12X 5G zaoferuje procesor MediaTek Dimensity 6100+ 5G i wyróżni się na tle konkurencji wyjątkowym, „lekkim jak piórko” wzornictwem.











źródło: Info Prasowe - realmy