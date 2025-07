Opera GX - wbudowane tłumaczenie i animowane kursory

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera przełamuje bariery językowe dla swoich użytkowników dzięki wprowadzeniu Opera Translate, nowej, bezpiecznej i wbudowanej funkcji tłumaczenia dla swoich flagowych przeglądarek desktopowych, Opera One i Opera GX. Ta znacząca aktualizacja wprowadza również narzędzia do wielozadaniowości w obu przeglądarkach oraz nową opcję personalizacji w Opera GX w postaci konfigurowalnych animowanych kursorów. Głównym elementem tej aktualizacji jest Opera Translate, wbudowana funkcja zaprojektowana w odpowiedzi na potrzeby użytkowników. Jest zintegrowana natywnie zarówno z Operą One, jak i Operą GX oraz wykrywa, gdy strona internetowa jest w innym języku niż domyślne ustawienie użytkownika i oferując natychmiastowe tłumaczenie.







Obsługując ponad 40 języków, Opera Translate ułatwia użytkownikom przeglądanie międzynarodowych stron, śledzenie globalnych wiadomości czy nawigację po zagranicznych treściach podczas podróży. Użytkownicy mogą wybrać jednorazowe tłumaczenie strony lub ustawić przeglądarkę, aby zawsze tłumaczyła określone języki. Funkcja Opera Translate jest wspierana przez Lingvanex i ich technologię wspomaganą sztuczną inteligencją, zapewniającą naturalne i dokładne przetwarzanie języka. Co istotne, rozwiązanie tłumaczące jest hostowane na własnych serwerach Opery w Europie, co gwarantuje, że wszystkie tłumaczone informacje są przetwarzane wewnętrznie i chronione przez najsurowsze przepisy dotyczące prywatności (RODO), bez wysyłania danych do stron trzecich.



Opera One: Podział ekranu teraz w ramach Wysp Kart

Opera One otrzymuje ulepszenia funkcji Podziału Ekranu po przeanalizowaniu opinii społeczności. Użytkownicy mogą teraz korzystać z paska narzędzi w każdej karcie podczas przeglądania w trybie Podziału Ekranu. Na tym nie koniec, ponadto użytkownicy zyskują:

• Dostęp do funkcji: w trybie Podziału Ekranu można teraz teraz korzystać z Tablic, narzędzia Snapshot, Flow, Zakładek, Pobranych, menu Łatwej Konfiguracji oraz innych funkcji paska narzędzi.

• Odtwarzacz: użytkownicy mogą teraz korzystać z odtwarzacza muzycznego w pasku narzędzi w trybie Podziału Ekranu.



Aktualizacja wprowadza również tryb Podziału Ekranu do Wysp Kart, co oznacza, że można korzystać z grupowania i dodawania kart (w trybie Podziału Ekranu) do dowolnej Wyspy Kart.



Opera GX wprowadza aktualizację z niestandardowymi animowanymi kursorami i lepszym zarządzaniem kartami

Domyślny kursor myszy to przeżytek. W nowej aktualizacji Opera GX jest pierwszą przeglądarką, która pozwala na używanie customowych kursorów w obrębie całego interfejsu przeglądarki. We współpracy ze Sweezy Cursors, Opera GX i Sweezy oferują teraz bibliotekę ponad 30 pakietów kursorów – w tym zarówno statyczne, jak i animowane projekty – które można aktywować jednym kliknięciem. Nie ma potrzeby pobierania narzędzi stron trzecich, zmieniania ustawień systemu operacyjnego ani instalowania ryzykownych rozszerzeń.



Niestandardowe kursory zostały zaprojektowane z myślą o kilku kluczowych korzyściach:

• Spójność wizualna: niestandardowe kursory działają w obrębie całego ui przeglądarki, nie tylko na stronach internetowych. Kursor nie wraca do domyślnego wyglądu podczas najechania na karty, menu czy ustawienia

• Łatwość użycia: użytkownicy mogą przeglądać kolekcję kursorów w GX Store, kliknąć „zastosuj”, a kursor aktualizuje się natychmiast. Bez konfiguracji, bez zewnętrznych pobrań i za darmo.

• Bezpieczeństwo: w przeciwieństwie do rozszerzeń przeglądarek stron trzecich, które mogą stanowić zagrożenie dla prywatności (dostęp do wyświetlanych treści stron), dane dotyczące spersonalizowanych są przechowywane w przeglądarce.

• Wydajność: te niestandardowe kursory są w pełni zintegrowane z silnikiem renderującym Opera GX, zapewniając brak spowolnień nawet przy złożonych animacjach.

• Przyszłe integracje z grami: Opera planuje współpracę ze studiami gier, aby udostępniać markowe pakiety kursorów oparte na popularnych tytułach.



Oprócz kursorów, aktualizacja wzmacniająca przeglądarkę oficjalnie wprowadza funkcję Wysp Kart do stabilnej wersji Opera GX, wzbogacając przeglądarkę o nowe narzędzia organizacyjne. Użytkownicy mogą teraz nadawać nazwy i przypisywać niestandardowe kolory różnym Wyspom Kart, aby wizualnie odróżnić karty związane z pracą, grami i mediami społecznościowymi. Ponadto cała Wyspa Kart może być teraz zapisana jako pojedynczy Szybki Dostęp na stronie startowej, co ułatwia powrót do ulubionych sesji badawczych lub setupów gamingowych jednym kliknięciem.



Aby doświadczyć nowych funkcji Opery, użytkownicy mogą pobrać najnowsze wersje Opera One i Opera GX lub poczekać na automatyczną aktualizację.





















źródło: Info Prasowe - OPERA