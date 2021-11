Opera GX i GameMaker tworzą GXC - nową platformę gamingową

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera ogłasza, że ​​jej nowa platforma gamingowa, GXC, jest już dostępna w publicznej wersji beta. GXC umożliwia twórcom publikowanie, a graczom natychmiastowe testowanie gier opracowanych przez entuzjastów i dotychczasowych użytkowników w GameMaker Studio 2, od gier typu RPG po Arcade Action, bezpośrednio z przeglądarki Opera GX i zupełnie za darmo. Możliwy staje także udział w cyklicznych rozgrywkach z cotygodniowymi nagrodami. Ponadto GXC daje użytkownikom szerokie możliwości udostępniania gier znajomym. GXC to kolejny kamień milowy na drodze realizacji nowej gaminowej wizji Opery, zgodnie z którą proces tworzenia oraz publikowania gier ma przypominać łatwością i szybkością postowanie w mediach społecznościowych.







Platforma rozwiązuje największy problem twórców gier, jakim jest bezproblemowe dotarcie do szerokiego grona odbiorców. GXC umożliwia promowanie swojej gry wśród użytkowników przeglądarki Opery GX. Najlepsi twórcy mogą również skorzystać z miesięcznej puli nagród w wysokości 30 tys. USD. Powstanie GXC jest konsekwencją wysokiego wzrostu liczby użytkowników Opery GX i GameMaker Studio co jest konsekwencją niedawnych zmian polityki licencjonowania, dzięki którym tworzenie gier stało się całkowicie bezpłatne.



Ostatecznym celem Opery poprzez wdrożenie GXC jest demokratyzacja procesu tworzenia gier. Gamerzy mogą dzięki GXC sami zostać twórcami, wystarczy pobrać oprogramowanie GameMaker Studio 2, zbudować grę za pomocą bezpłatnych narzędzi, a następnie opublikować ją na platformie, sukces to już tylko kwestia reakcji oraz opinii liczącej setki tysięcy graczy gamingowej społeczności.



GameMaker, który jest częścią Opera Gaming, odnotował wzrost zainteresowania i ponad trzykrotną liczbę nowych pobrań, odkąd udostępnił narzędzie GameMaker Studio za darmo. Opera GX i GameMaker zaprosili twórców gier do przyłączenia się do platformy GXC, aby dać im możliwość szybkiej realizacji pomysłów, znacznie skracając czas wejścia nowego tytułu na rynek.



Gry będą filtrowane, selekcjonowane i dodawane do różnych kategorii, dzięki czemu gracze za każdym razem trafią na kolejną nowość ze swojego ulubionego gatunku. Natomiast kategorię sygnowane przez Operę będą zawierać najbardziej popularne i najwyżej oceniane przez użytkowników gry. Twórcy mogą również używać tagów, aby łatwiej przyporządkować swoją grę do odpowiednich gatunków, co jeszcze bardziej ułatwi jej wyszukiwanie oraz popularyzowanie.



GXC oferuje także regularne i cotygodniowe turnieje oraz konkursy. Dają one szansę zarejestrowanym graczom na udziału w rywalizacji o liczne nagrody, których miesięczna pula wynosi 30 tys. USD. GXC będzie również współpracować z influencerami, co da graczom możliwość konkurowania w rozgrywkach z ich ulubionymi gwiazdami gamingu.



GXC w wersji beta jest dostępna dla graczy oraz twórców już teraz: https://gxc.gg/.



















Źródło: Info Prasowe / Opera