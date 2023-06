Opera One, pierwsza przeglądarka z generatywną AI

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Opera One, najnowsze wcielenie przeglądarki Opera, przeszła fazę testów i jest gotowa do pobrania. To, co byłoby setną wersją Opery, jest początkiem nowego cyklu ewolucji flagowego produktu norweskiej firmy.

Przeprojektowana od podstaw, aby zapoczątkować nową erę korzystania z internetu opartego na sztucznej inteligencji, Opera One jako pierwsza wprowadza wbudowaną SI do przeglądarki. Dostęp do Arii można uzyskać za pomocą nowego wiersza poleceń oraz z paska bocznego. Oferuje ona bezpłatny dostęp do czołowego rozwiązania bazującego na GPT, ale ulepszonego o aktualizowane w czasie rzeczywistym informacje z sieci.



Od początku tego roku Opera robi odważne kroki w rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji, aby ulepszyć doświadczenie płynące z przeglądania internetu oraz dzięki AI zwiększyć produktywność i kreatywność użytkowników.



– Mamy obsesję na punkcie innowacji w przeglądarkach, dlatego postanowiliśmy zredefiniować ich rolę w dobie dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji. W przeciwieństwie do innych firm tworzących przeglądarki, Opera nie dodała po prostu usług na bazie SI. Nasz zespół wrócił do deski kreślarskiej i przeprojektował nasz flagowy produkt. Opera One została zbudowana wokół Arii, naszej natywnej sztucznej inteligencji w przeglądarce i jest zwieńczeniem naszej dotychczasowej pracy. – mówi Joanna Czajka, Product Director w Opera.



Aria, czyli sztuczna inteligencja w Operze, jest kluczowym elementem nowej przeglądarki oraz pierwszą taką funkcjonalnością, która sama się nazwała. Dzięki współpracy z OpenAI użytkownicy Opery One uzyskują bezpłatny dostęp do wiodącej usługi generatywnej sztucznej inteligencji, wzbogaconej o bieżące informacje z sieci, których brak był jedną z podstawowych bolączek tego typu rozwiązań.



Usługa jest oparta na autorskim silniku sztucznej inteligencji o nazwie Composer, który wykorzystuje technologię GPT opracowaną przez OpenAI. Została ona uzupełniona o dostarczane w czasie rzeczywistym zasoby internetu. Aria jest ekspertką od przeglądarek i internetu, pozwala użytkownikom współpracować ze sztuczną inteligencją podczas wyszukiwania informacji, generowania tekstów, kodów lub uzyskiwania odpowiedzi na najbardziej zawiłe zapytania. Dodatkowo Aria zna całą bazę dokumentacji pomocy technicznej Opery i wykorzystuje aktualną wiedzę o produktach firmy, aby odpowiadać na pytania użytkowników.



Użytkownicy Opery One otrzymują również zupełnie nowy wiersz poleceń, który pozwala im używać skrótu klawiaturowego ctrl+/ (Win) lub cmd+/ (Mac) do interakcji z Arią. Za każdym razem, mogą go użyć, aby zadać pytanie oraz natychmiast wejść w interakcję z odpowiedzią na pasku bocznym, albo wrócić do przeglądania.



Aria korzysta również z funkcji AI Prompts, którą Opera wprowadziła na początku tego roku. W wyniku szeroko zakrojonych testów i po uzyskaniu opinii od setek tysięcy użytkowników, AI Prompts, które wywołuje się poprzez zaznaczenie lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tekst w przeglądarce, zostały w pełni zintegrowane z Arią. Opera One oferuje również użytkownikom dostęp do popularnej usługi ChatGPT na pasku bocznym przeglądarki.



W przeciwieństwie do innych przeglądarek, wszystkie funkcje SI w Operze są w pełni kontrolowane przez użytkowników, co oznacza, że mogą oni zdecydować czy chcą z nich korzystać lub nie. Aby posłużyć się Arią, wystarczy ją uruchomić na pasku bocznym i zalogować się na darmowe konto Opery lub takowe utworzyć.



Tab Islands to nowa funkcja, która zapewnia płynne i intuicyjne działanie, stworzona dla użytkowników korzystających z wielu kart jednocześnie. Zdaniem ekspertów standardowy sposób interakcji z kartami w przeglądarkach od lat nie ewoluuje i nie jest dostosowany do nowoczesnego funkcjonowania w sieci. Bardzo mocno utrudnia przeskakiwanie pomiędzy kontekstami oraz zadaniami. Co więcej, jak dowiodły badania Opery, większość użytkowników czuje się przytłoczona bałaganem w swoich kartach i życzyłaby sobie, aby przeglądarki internetowe robiły więcej, aby pomóc im tej kwestii.



Nowe Tab Islands w Operze One stanowią odpowiedź na to wyzwanie. Tab Islands to nowy sposób intuicyjnego łączenia kart, które są ze sobą powiązane kontekstowo - bez zmuszania kogokolwiek do zmiany nawyków. Użytkownicy zyskują elastyczność w zarządzaniu kartami: mogą je grupować i oddzielać w zależności od kontekstów, a także przenosić, zwijać, zmniejszać oraz zapisywać je w zakładkach lub na Pinboards.



Szukasz najlepszego planu podróży? Karty z wyszukiwanymi trasami, lokalizacjami i hotelami otworzą się na dedykowanej wyspie. A może masz kilka dokumentów Google, których używasz w pracy? One też automatycznie dostaną własną Tab Island. Podczas przeglądania i tworzenia kolejnych wysp użytkownik może łatwo rozróżnić tematy, na których się koncentrował oraz bezproblemowo przełączać się między nimi. W nowej, wymyślonej na nowo Operze One, Tab Islands są pierwszym przejawem modułowego designu: są wyraźnie widoczne w interfejsie przeglądarki, oznaczone osobnymi kolorami i wyraźnymi rozgraniczeniami.



Opera ma długą historię wprowadzania innowacji, aby sprostać zmieniającym się potrzebom milionów użytkowników, a także wyzwaniom jakie niesie stała ewolucja internetu. Opera One została zaprojektowana w oparciu o koncepcję Modular Design (modułowego designu). Nowy, prezentowany wygląd pozwoli budować mocniejszą i bogatszą w funkcje przeglądarkę, która będzie gotowa na internet przyszłości oparty na generatywnej sztucznej inteligencji. Opera rozpoczyna tym samym metamorfozę w kierunku narzędzia, które będzie dynamicznie dostosowywać się do potrzeb każdego użytkownika, wysuwając na pierwszy plan tylko najważniejsze dla niego funkcje. Odpowiednie moduły Opery One automatycznie dostosują się do potrzeb w zależności od kontekstu, zapewniając bardziej płynne przeglądanie.



Oprócz nowego wyglądu interfejsu, Opera przeprojektowała również to co ma “pod maską”, wdrażając nowy sposób wielowątkowego wykorzystania biblioteki wspomagającej renderowanie grafiki (Multithreaded Compositor), aby zapewnić szybszą i płynniejszą warstwę interfejsu użytkownika. Dzięki compositorowi Opera One jest jedyną przeglądarką opartą na Chromium, która ożywia swój interfejs w niespotykany dotąd sposób. Połączenie innowacyjnego modułowego designu z nową architektura przeglądarki umożliwia wdrażanie szeregu nowych funkcji, co pozwala Operze w znaczący sposób wyróżnić się na tle innych przeglądarek opartych na silniku Chromium. Opera One to początek nowego cyklu ewolucji flagowej przeglądarki Opera. Przeglądarka będzie stale aktualizowana o nowe funkcje SI.



Generatywna sztuczna inteligencja zostanie z nami na stałe, a Opera One pozwoli postawić każdemu pierwsze kroki w tej przestrzeni, umożliwiając milionom użytkowników rozpoczęcie wykorzystania potencjału SI w kontrolowany sposób.



Niezwykle popularna w wersji deweloperskiej Opera One jest już gotowa do pobrania. Nie przegap jedynej darmowej możliwości skorzystania z usług na poziomie ChatGPT 3.5 dodatkowo wzbogaconej o wyniki z sieci.



Opera One jest dostępna bezpłatnie na systemy Windows, macOS i Linux do pobrania już dziś pod: https://opera.com/one







Źródło: Opera