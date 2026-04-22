Opera dodaje YouTube i Twitch do paska bocznego przeglądarki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Przeglądarka Opera One [NASDAQ: OPRA] wprowadza aktualizację, której celem jest znacząca poprawa komfortu strumieniowania wideo i wideokonferencji. Dzięki niej użytkownicy zyskają bezpośredni dostęp do YouTube i Twitch na pasku bocznym oraz pierwszy w historii wzmacniacz głośności zdolny do zwiększenia dźwięku przeglądarki nawet do 500%. Prócz tego aktualizacja przynosi całkowicie odnowioną funkcję Video Popout (Obraz w obrazie). Dla tych, którzy chcą oglądać ulubionych twórców podczas pracy, ciągłe przełączanie zakładek jest bardzo uciążliwe. Teraz Opera One rozwiązuje ten problem – YouTube i Twitch są dostępne jednym kliknięciem bezpośrednio w pasku bocznym przeglądarki.







Można przypiąć panel, żeby mieć wideo obok głównego okna (widok obok siebie), albo od razu wysunąć film funkcją Video Popout. Wtedy wideo pojawia się w pływającym oknie, które można swobodnie przesuwać po całym ekranie, gdziekolwiek się przegląda internet.



Aktualizacja oprogramowania dla Twojego sprzętu: pierwszy natywny Wzmacniacz Głośności w przeglądarce

To klasyczny problem: znajdujesz świetny film DIY, stare archiwalne nagranie albo interesujący wykład, a potem okazuje się, że dźwięk jest nagrany o wiele za cicho. Do tej pory użytkownicy musieli korzystać z zewnętrznych rozszerzeń do podgłaśniania. Niestety te rozszerzenia działają przez pośrednie API, które często powodują błędy w trybie pełnoekranowym i wyświetlają irytujące ostrzeżenia bezpieczeństwa.



Opera jest pierwszą dużą przeglądarką, która rozwiązuje ten problem raz na zawsze. Dzięki wbudowanemu wzmacniaczowi głośności w Opera One można bezpiecznie podgłośnić dowolną zakładkę nawet do 500%.

• Prawdziwa kontrola dla każdej zakładki osobno – na przykład można zostawić cichą muzykę w tle na 5%, a jednocześnie wzmocnić bardzo ciche wideo w innej zakładce aż do 500%.

• Bez błędów w trybie pełnoekranowym – ponieważ wszystko działa natywnie (czyli zostało wbudowane w przeglądarkę), można oglądać filmy na pełnym ekranie bez żadnych zakłóceń i bez denerwujących ostrzeżeń bezpieczeństwa, które pojawiają się, jeśli korzysta się z rozszerzeń.



Odnowiona funkcja Video Popout dla profesjonalistów pracujących zdalnie

Oprócz podgłaśniania i oglądania transmisji, Opera One przynosi też ważne udogodnienia dla osób pracujących zdalnie. Funkcja Video Popout (Auto Picture-in-Picture) została całkowicie przeprojektowana, dzięki czemu wielozadaniowość podczas wideospotkań jest teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek.

• Szersze wsparcie dla aplikacji – Opera w pełni obsługuje teraz każdą stronę wideokonferencyjną, która pozwala na PiP, w tym Zoom działa bez najmniejszego problemu.

• Indywidualne ustawienia dla każdej strony – zamiast jednego globalnego przełącznika masz teraz pełną kontrolę nad Auto-PiP dla każdej witryny z osobna.

• Lepszy wygląd – pływające okno Video Popout automatycznie dopasowuje się do stylu wybranego motywu Opera One.





















źródło: Info Prasowe - OPERA