Opera i Google Cloud, by zasilić swoją przeglądarkę modelami AI Gemini

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Opera ogłosiła dziś współpracę z Google Cloud w celu zintegrowania modeli Gemini ze sztuczną inteligencją przeglądarki Aria. Arię zasila silnik AI Opera Multi-LLM Composer, który pozwala norweskiej firmie tworzyć dla użytkowników najlepsze doświadczenia dopasowane do ich potrzeb. Wyjątkowość sztucznej inteligencji przeglądarki Opera Aria polega na tym, że nie wykorzystuje tylko jednego dostawcy lub LLM – silnik Composer AI Opery przetwarza mianowicie intencje użytkowników i może zdecydować, którego modelu użyć do danego zadania.







Opera wykorzystuje potencjał sztucznej inteligencji przeglądarek od ponad roku. Obecnie wszystkie jej flagowe przeglądarki i przeglądarka do gier, Opera GX, zapewniają dostęp do nowej sztucznej inteligencji przeglądarki. Poza tym Opera otworzyła niedawno na Islandii zasilany zieloną energią klaster danych AI z superkomputerami NVIDIA DGX, aby móc szybko rozszerzyć swój program AI i prowadzić wymagane obliczenia we własnym obiekcie. Firma chce pozostać w forpoczcie innowacji i niedawno zapowiedziała także uruchomienie programu AI Feature Drops, który umożliwia wczesnym użytkownikom testowanie najnowszych, eksperymentalnych innowacji AI w wersji przeglądarki Opera One Developer.



Najnowszy program AI Feature Drop to owoc współpracy z Google Cloud: od dziś Aria w Opera One Developer daje możliwość bezpłatnego generowania obrazów dzięki wykorzystaniu modelu Imagen 2 w Vertex AI, dzięki czemu sztuczna inteligencja Opery będzie w stanie odczytywać odpowiedzi w sposób podobny do konwersacji. Jest to możliwe dzięki przełomowemu modelowi zamiany tekstu na dźwięk opracowanemu przez Google.

















