Opera wprowadza generatywną sztuczną inteligencję do przeglądarek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Opera integruje funkcje sztucznej inteligencji w swoich przeglądarkach. Od dziś w Operze i Operze GX dostępne są AI Prompts oraz popularne usługi oparte na GPT: ChatGPT oraz ChatSonic. Użytkownicy mogą korzystać z narzędzi AIGC (AI-generated content) zarówno Operze i Operze GX. W ramach pierwszego etapu wdrożenia nowych rozwiązań Opera wprowadziła inteligentne AI Prompts dostępne bezpośrednio z paska adresowego lub zaznaczenia elementu tekstowego na dowolnej stronie internetowej. Użytkownicy mogą szybko inicjować rozmowy z generatywną sztuczną inteligencją, aby skracać lub streszczać artykuły, generować tweety lub prosić o dodatkowe informacje na podstawie zaznaczonego tekstu. AI Prompts są zależne od kontekstu i będą ewoluować wraz z dodawaniem przez Operę nowych funkcji.







Oprócz AI Prompts, Opera zapewnia teraz także dostęp do ChatGPT i ChatSonic w pasku bocznym przeglądarki. Użytkownicy mogą teraz wykorzystywać te popularne platformy generatywnej sztucznej inteligencji do nowych pomysłów, streszczeń, tłumaczeń, planów podróży i nie tylko. ChatSonic umożliwia również generowanie obrazów.



Dodanie usług opartych na generatywnej sztucznej inteligencji do Opery to kontynuacja dążeń przeglądarki do zapewniania użytkownikom dostępu do najbardziej pożądanych platform internetowych, takich jak TikTok, Telegram i WhatsApp. Dzisiejsza premiera to pierwszy etap programu Browser AI Opery. W drugim etapie planowane jest uruchomienie autorskiego silnika sztucznej inteligencji i opartego na technologii GPT w przeglądarce.



— Opera aktywnie rozszerza swój program sztucznej inteligencji w kierunku AIGC dla przeglądarek, newsów i produktów gamingowych poprzez własne rozwiązania oraz współprace. Cieszymy się, że dzięki temu nasi użytkownicy wchodzą w przestrzeń generatywnej sztucznej inteligencji. Spodziewajcie się jeszcze więcej innowacji — dodaje Czajka.



Narzędzia Generative AI są dostępne w Operze (Win, Mac i Linux) oraz w gamingowej Operze GX (Win i Mac). Aby uzyskać dostęp do nowych funkcji, należy zaktualizować przeglądarkę Opera lub Opera GX albo pobrać ją ze strony www.opera.com. Następnie przejść do Easy Setup i aktywować AI Prompts dostępne w ramach wczesnego dostępu. Należy pamiętać, że użytkownicy muszą się dodatkowo zalogować się lub zarejestrować do tych serwisów aby móc z nich korzystać. Natomiast w Operze GX użytkownicy muszą mieć włączoną opcję Early Bird w ustawieniach przeglądarki.

























Źródło: Info Prasowe / Opera