Optoma - projektory do gier i domowej rozrywki o odświeżaniu 240 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Optoma rozszerzyła swoją ofertę o dwa nowe projektory do gier i domowej rozrywki – UHD30 i UHD42 4K UHD. Jest to propozycja dla tych, którzy chcą cieszyć się obrazem wysokiej jakości w domowym zaciszu. Urządzenia te wyświetlają obraz w rozdzielczość Ultra HD 4K. To ponad 8 milionów pikseli, cztery razy więcej niż w przypadku jakości Full HD. Dzięki temu osoby korzystającego ze sprzętu Optoma zyskują jeszcze ostrzejszy i żywy obraz, a także bogatszą paletę kolorów. Oba projektory posiadają wbudowane głośniki o mocy 10W, które zapewniają doskonały dźwięk. Urządzenia te są wyposażone w dwa wejścia HDMI umożliwiające łatwe podłączenie projektora do laptopa, komputera PC, odtwarzacza Blu-Ray lub multimedialnego czy konsoli do gier.







UHD42 posiada również 1,3-krotny zoom i pionowe przesunięcie obiektywu, co pozwala na dostosowanie obrazu do indywidualnych potrzeb. Oba modele można również przekształcić w inteligentny projektor podłączając do nich przystawkę Google Chromecast, Amazon Fire TV lub Apple TV. Umożliwia to wygodne strumieniowanie filmów lub gier.



Projektor Optoma UHD30 można nabyć w cenie 4999 PLN, z kolei model UHD42 jest dostępny za 6959 PLN. Oba urządzenia są objęte dwuletnią gwarancją producenta, a źródło światła posiada gwarancję roczną lub na 1000 godzin.





Kluczowe cechy modeli UHD30 i UHD42:

- Rozdzielczość 4K UHD – kompatybilność z HDR i HLG

- Jasność 3400 ANSI lumenów

- Obsługa rozdzielczości 1080p w 240 Hz dla bardzo płynnej rozgrywki i opóźnienia wejściowego (input lag) na poziomie 15.7 ms

- Łatwa instalacja – 1.3-krotny zoom i pionowe przesunięcie obiektywu (tylko UHD42)



















Źródło: Info Prasowe / Optoma