Optoma UHZ35 – 3500 lumenów dla perfekcyjnego obrazu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Optoma wprowadza na polski rynek projektor laserowy UHZ35, oferujący jasność 3500 lumenów, zdolny do rzucenia nawet 120-calowego obrazu w rozdzielczości 4K UHD. Wykorzystanie takich ustawień pozwala urządzeniu osiągnąć odświeżanie ekranu na poziomie 60 Hz z input lag 17 ms, co gwarantuje płynny ruch na wyświetlanym obrazie i szybką reakcję urządzenia na akcje wykonane przez użytkownika. Zmiana rozdzielczości z 4K do 1080p (FHD), pozwoli natomiast zwiększyć odświeżanie do poziomu nawet 240 Hz i jeszcze bardziej zmniejszyć opóźnienie sygnału wejściowego do 4.4 ms. Ta opcja może okazać się szczególnie istotna dla osób, które grają głównie w produkcje wyścigowe lub wieloosobowe gry kompetytywne.







Perfekcja obrazu dzięki wsparciu HDR10 i HLG

Projektor Optoma UHZ35 zapewnia doskonałe i precyzyjne wrażenia wizualne dzięki wsparciu dla HDR10 i HLG oraz wyrazistym kolorom w standardzie DCI-P3 Color Gamut. Wszystko to wspierane jest przez technologię prawdziwego 4K UHD, która wyświetla 8.3 miliona pikseli, gwarantując szczegółowy i realistyczny obraz. Dodatkowo, UHZ35 umożliwia wyświetlanie wciągających treści 3D, obejmujących filmy z odtwarzaczy Blu-ray, transmisje telewizyjne oraz najnowsze generacje konsol do gier. Dzięki temu projektor oferuje wyjątkową wszechstronność i jakość rozrywki, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników.



Inwestycja na lata

Nowy projektor Optoma UHZ35 wyróżnia się zastosowaniem technologii laserowej DuraCore, która wydłuża żywotność urządzenia nawet sześciokrotnie w porównaniu z tradycyjnymi projektorami lampowymi. Dzięki temu model ten oferuje długotrwałą niezawodność, zapewniając do 30 000 godzin pracy w trybie Eco. UHZ35 został zaprojektowany z myślą o długoterminowym użytkowaniu przy minimalnej potrzebie konserwacji. Optyczny mechanizm projektora jest całkowicie hermetyczny i odporny na kurz, co potwierdza certyfikat IP6X, gwarantując tym samym ochronę przed zanieczyszczeniami i niezakłóconą pracę urządzenia.



Model UHZ35 to także łatwość instalacji i wszechstronność zastosowań. Projektor wyposażono w funkcje takie jak korekcja czterech narożników, korekcja trapezowa w pionie i poziomie, a także wyjście eArc, umożliwiające przesył dźwięku do soundbarów i amplitunerów Dolby Digital 5.1. Dodatkowo, UHZ35 oferuje tryb pracy 360 stopni oraz tryb portretowy, co pozwala na elastyczne umiejscowienie i użytkowanie projektora w różnych przestrzeniach.



Certyfikacja WiSA SoundSend

Optoma UHZ35 spełnia standard WiSA SoundSend, co gwarantuje bezstratną transmisję dźwięku bez zauważalnych opóźnień. Projektor został wyposażony w wyjście HDMI eARC, które wspiera zewnętrzne systemy audio z obsługą Dolby Digital 5.1, oferując doskonałe wrażenia dźwiękowe.



Cena projektora, to 6599 PLN

































źródło: Info Prasowe - Optoma