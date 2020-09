Optoma ZU720T o jasności 7500 lumenów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Optoma rozszerzyła swoją ofertę projektorów laserowych DuraCore ProScene stworzonych z myślą o profesjonalnych instalacjach. Producent przedstawia pierwszy na świecie kompaktowy projektor laserowy WUXGA ze stałą optyką o jasności 7500 lumenów – ZU720T. To urządzenie najwyższej klasy, które oferuje wysoki poziom jasności, precyzję kolorów, niezrównaną elastyczność oraz cichą pracę w kompaktowej i lekkiej obudowie. ZU720T oferuje zaawansowane opcje instalacji dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla różnych potrzeb użytkowników i do profesjonalnych zastosowań, m.in. w digital signage, rozrywce, mapowaniu projekcji, w dużych salach konferencyjnych lub wykładowych, w muzeach i do instalacji wieloprojektorowych.







ZU720T jest kompatybilny z rozdzielczością 4K i technologią HDR oraz charakteryzuje się współczynnikiem kontrastu 1 000 000 do 1. Dzięki temu wyświetlany obraz jest realistyczny, bogaty w detale i o jasnych kolorach. ZU720T posiada wbudowaną opcję dostosowywania kolorów oraz korekcję czterech rogów obrazu, a także tryb 360 stopni i portretowy. Zapewnia to wyjątkową wszechstronność urządzenia i pozwala na przeprowadzenie nawet najbardziej skomplikowanych instalacji. Stała, telecentryczna konstrukcja obiektywu z całkowicie elektrycznie sterowanym mechanizmem zmiany ogniskowej i 1.8-krotnym ręcznym zoomem i focusem zapewnia elastyczność w zakresie wymiennych obiektywów w przystępnej cenie. Ponadto, ZU720T wyposażono w zintegrowany odtwarzacz multimedialny, który przekształca projektor w wszechstronne urządzenie nowej generacji z nowoczesnym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem.



ZU720T został zaprojektowany w oparciu o technologię DuraCore i jest wyposażony w szczelnie chroniony przed pyłem silnik optyczny z certyfikatem IP5X. Umożliwia to pracę 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i prawdziwie bezobsługową projekcję do 30 000 godzin w trybie Eco.



Nowy projektor Optoma jest przeznaczony do wielu zastosowań komercyjnych i inżynieryjnych. Dalekosiężny rzut ZU720T uatrakcyjni ścieżki edukacyjne w muzeach oraz sprawi, że projekcje w salach wykładowych, audytoriach i innych dużych obiektach będą jeszcze bardziej interesujące. Rzut na średniej odległości w salach konferencyjnych lub krótkiej w przypadku digital signage również pozytywnie wpłynie na jakość prezentowanych treści.



Projektor Optoma ZU720T jest już dostępny w sprzedaży w Polsce. Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją producenta oraz 5-letnią (lub 20 000 godzin) na źródło światła. Sugerowana cena detaliczna omawianego modelu wynosi 25999 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Optoma