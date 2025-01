Ostatnia szansa na udział w programie ’Stacja Galaxy’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

"Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci" to unikalna inicjatywa edukacyjna, której misją jest promowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci w świecie technologii oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw, zarówno wśród najmłodszych, jak i dorosłych. Program dedykowany jest dzieciom w wieku 7-9 lat, ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom oraz dyrektorom szkół. Nabór szkół do Stacji Galaxy trwa tylko do 31 stycznia 2025 roku. Dla 10 najaktywniejszych placówek przewidziano atrakcyjne nagrody.







Jak wprowadzać najmłodszych w świat internetu i sprawić, by czuli się tam bezpiecznie? To pytanie z pewnością nurtuje wielu rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Cyfrowa rzeczywistość nie czeka – dzieci od najmłodszych lat dorastają w otoczeniu technologii i urządzeń mobilnych. Stworzenie bezpiecznych warunków do ich rozwoju w cyfrowym świecie oraz znalezienie równowagi między życiem online i offline stanowi istotne wyzwanie dla rodziców i nauczycieli. Odpowiedzią na te potrzeby jest program edukacyjny „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci”. Jego głównym zadaniem jest wspieranie dzieci i dorosłych w budowaniu odpowiedzialnych postaw wobec technologii, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z urządzeń mobilnych. Program doskonale uzupełnia treści z zakresu edukacji cyfrowej, które znajdują się w podstawie programowej szkół.



Stacja Galaxy bazuje na wiedzy i doświadczeniu nauczycieli, pedagogów oraz ekspertów. Na stronie stacjagalaxy.pl dostępne są darmowe materiały do pobrania, takie jak np. scenariusz lekcji dla nauczycieli zatytułowany „Smartfon marzeń” oraz karty dla rodziców, które stanowią ciekawy punkt wyjścia do rodzinnych rozmów na tematy związane z technologią. Program oferuje także nauczycielom, ale także rodzicom szeroki zakres szkoleń, zarówno stacjonarnych, jak i online, w tym webinary i konsultacje z trenerami kompetencji cyfrowych. Celem tych działań jest podniesienie umiejętności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz świadomości rodziców w obszarach bezpieczeństwa cyfrowego, higieny korzystania z technologii oraz promowania zdrowego używania urządzeń cyfrowych wśród dzieci. Jednym z istotnych elementów programu jest także pierwsza, konsultowana z nauczycielami i rodzicami, gra edukacyjna Stacja Galaxy na platformie Roblox, która w atrakcyjny sposób pozwala przyswoić dzieciom zdrowe nawyki dotyczące korzystania z internetu.



Zarejestruj się już dziś

Aby zgłosić szkołę do programu, należy wypełnić formularz dostępny pod linkiem: https://stacjagalaxy.pl/rejestracja. Rejestracja trwa do 31 stycznia 2025 roku.



Szkoły, które przystąpią do programu i zrealizują zadania zgodnie z regulaminem, mogą dodatkowo wziąć udział w inicjatywie „Aktywna Stacja Galaxy”. Aby to zrobić, wystarczy zorganizować warsztat lub spotkanie edukacyjne, w którym wezmą udział trzy kluczowe grupy odbiorców programu: nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice lub opiekunowie. Spotkanie powinno dotyczyć tematyki bezpieczeństwa w sieci i higieny cyfrowej, a jego przebieg należy udokumentować w formie materiału wideo o długości maksymalnie 3 minut lub prezentacji multimedialnej zawierającej opis, zdjęcia oraz ewentualne linki do dodatkowych materiałów online.



10 najlepiej ocenionych szkół zostanie nagrodzonych sprzętem do wyposażenia klasy: interaktywnym flipchartem Samsung Flip Pro oraz 15 tabletami Tab S9 FE. Ponadto wszystkie placówki biorące udział w programie otrzymają na zakończenie certyfikat uczestnictwa w inicjatywie „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci”.



Program „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci” został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji, patronatem Ministra Cyfryzacji, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Partnerami programu są: Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Wirtualna Polska, Smart Kids Planet i Game Changer.

























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG