Otwarta platforma widżetów dla ekranu dotykowego XENEON EDGE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

CORSAIR ma przyjemność ogłosić, że widżety dla 14.5-calowego ekranu dotykowego LCD XENEON EDGE są już dostępne na Elgato Marketplace. Daje to posiadaczom XENEON EDGE nową i rozwijającą się platformę do przeglądania, pobierania i instalowania oprogramowania dla ich urządzenia w celu rozszerzonej personalizacji. Ponadto niezależni programiści i twórcy mogą tworzyć widżety dla XENEON EDGE, nawet bez doświadczenia w kodowaniu. Widżety tworzone na zamówienie mogą być przeznaczone do użytku osobistego i będą mogły zostać przesłane do Elgato Marketplace, aby społeczność mogła je kupić lub pobrać w przyszłości.







Integracja z Elgato Marketplace znacznie rozszerzy zarówno liczbę, jak i różnorodność widżetów dostępnych dla XENEON EDGE, dodając jeszcze więcej funkcjonalności i wartości do tego, co już jest niezwykle elastycznym i konfigurowalnym urządzeniem. Jako bonus, wdrożenie obejmuje ponad 20 własnych widżetów, które można pobrać bezpłatnie i które są dostępne natychmiast.



Integracja z Elgato Marketplace

Marketplace zawiera tysiące zasobów cyfrowych dla ekosystemu CORSAIR i Elgato, od wtyczek Stream Deck i efektów głosowych po kolekcje scen OBS. Zbiera to, co najlepsze ze społeczności w jednym miejscu, więc nie ma potrzeby przeszukiwania sieci w poszukiwaniu kompatybilnych narzędzi. Dedykowana sekcja w Marketplace wprowadza teraz widżety ekranu dotykowego do witryny sklepu. Użytkownicy mogą przeglądać, pobierać i instalować bezpośrednio w iCUE za pomocą kilku kliknięć. Aby uczcić premierę, CORSAIR opublikował kolekcję darmowych widżetów dostępnych już dziś. Dostępne opcje obejmują wszystko od odliczania czasu i wyników sportowych NA ŻYWO po monitorowanie statystyk systemu i ping sieci, a także podkładkę do szkicowania pomysłów na XENEON EDGE. Ta kolekcja nowych widżetów to tylko mała próbka, co będzie możliwe dzięki widżetom iCUE stworzonym przez społeczność.



Tworzenie własnych widżetów XENEON EDGE

Rozpoczęcie pracy jest łatwiejsze niż można się spodziewać. Dokumentacja dotycząca tworzenia widżetów XENEON EDGE jest dostępna pod adresem docs.elgato.com, a narzędzia do kodowania AI oznaczają, że możesz opisać to, co chcesz zbudować w prostym języku i otrzymać w zamian działający kod. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym programistą, czy dopiero zaczynasz, narzędzia są dostępne, aby przenieść pomysł z koncepcji do gotowego, działającego widżetu w ciągu kilku godzin. Stworzenie prostego widżetu może zająć zaledwie kilka godzin, a bardziej złożone widżety mogą zająć dzień lub dwa, aby były gotowe do dystrybucji, więc cały proces jest bardzo szybki pod względem rozwoju oprogramowania. Po ukończeniu widgetu można go zaimportować do oprogramowania iCUE użytkownika w celu natychmiastowego użycia.



Łatwe dodawanie nowych widżetów do oprogramowania iCUE

Wraz z wydaniem oprogramowania iCUE w wersji 5.44 i dodaniem widżetów do Elgato Marketplace, możliwe jest teraz pobieranie widżetów i łatwe dodawanie ich do oprogramowania iCUE. Przed tym ogłoszeniem widżety były wbudowane w oprogramowanie i były dodawane wewnętrznie tylko podczas aktualizacji oprogramowania. Proces jest podobny do dodawania profilu RGB do klawiatury CORSAIR, a nowo dodane widżety pojawiają się w iCUE w celu łatwej personalizacji na XENEON EDGE.



Dostępność

Nowe widżety dla ekranu dotykowego LCD CORSAIR XENEON EDGE 14.5" są dostępne do pobrania z Elgato Marketplace: marketplace.elgato.com/icue.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR