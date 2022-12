Overclockerzy ASUS przełamują barierę 9 GHz z płytą ROG Maximus

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

ASUS Republic of Gamers (ROG) z dumą informuję, że jej zespół zajmujący się overclockingiem oficjalnie wyznaczył nowy rekord świata, przełamując na procesorze 13. generacji Intel Core i9-13900K barierę częstotliwości 9 GHz, uzyskując dokładny wynik 9.008 GHz, przy użyciu płyty głównej ROG Maximus Z790 Apex. Jest to drugi rekord świata w zakresie częstotliwości taktowania procesora ustanowiony przez overclockerów z firmy ASUS w czasie krótszym niż trzy miesiące. Za każdym razem osiągnęli to na systemie z płytą główną ROG Maximus Z790 Apex, z procesorem Intel Core i9-13900K, mrożąc te układy solidną porcją ciekłego helu. Ze względu na wysokie wymagania w zakresie przewodności związane z chłodzeniem ciekłym helem (LHe), zastosowali oni związek ThermalRight TFX. Ponadto w celu zapewnienia wykorzystywanemu systemowi ogromnej rezerwy mocy użyli zasilacza ROG Thor 1600 W klasy Titanium.







Do bicia rekordu zespół wybrał naprawdę wyjątkowy procesor. Ta jednostka niemalże osiągnąła poprzedni rekord wynoszący 8.8 GHz na samym ciekłym azocie, a ponadto utrzymała stałą wydajność, nawet w ekstremalnej temperaturze -250°C. W takich warunkach zawiodłaby większość płyt głównych, ale ROG Maximus Z790 Apex doskonale nadaje się do tego zadania. Wyposażona w cały zestaw narzędzi dla overclockerów, który pomaga zachować stabilność systemu podczas chłodzenia kriogenicznego, zwiększając częstotliwość i obniżając temperaturę. Ponadto wbudowane w miejscach wysokiego ryzyka czujniki wykrywania kondensacji ostrzegają w przypadku stopnienia lodu. Zespół weteranów overclockingu z płytą Apex stworzył wyjątkową modyfikację jednej z funkcji płyty głównej. Skonstruowali oni ręczną dźwignię do sterowania trybem Slow, co pozwoliło im szybko przełączyć system na bezpieczne częstotliwości taktowania podczas konfiguracji.



Pomimo posiadania najlepszych możliwych narzędzi, próba nie była pozbawiona wyzwań. Ograniczone zasoby ciekłego helu zmusiły zespół do dokonania tego historycznego wyczynu w czasie tylko jednej godziny. Już na początku odnieśli pewien sukces, osiągając 8.9 GHz, ale celem zawsze pozostawało 9 GHz. W swoich pierwszych próbach po prostu nie udało im się tego potwierdzić. Presja dodatkowo zwiększyła się, gdy zawiesił się jeden z portów USB i wyłączyła się klawiatura systemowa.



Po kilku testach bliskich sukcesu stawka gry wzrosła: zespołowi wystarczyło bowiem ciekłego helu na jeszcze tylko jedną próbę. Przygotowali swój system do ostatniego uruchomienia, osiągnęli zaplanowaną częstotliwość i czekali na ostateczne potwierdzenie. Na ich twarzach widać było ogromną radość, gdy zdali sobie sprawę, że ich plik został poprawnie zapisany i osiągnęli swój cel. Oprócz tego kamienia milowego „safedisk” użył tego samego systemu podczas sesji do pobicia dwóch dodatkowych rekordów świata: benchmark PiFast został ukończony w zaledwie 6,85 sekundy, a SuperPI 32M w 3 minuty i 3.788 sekundy.



Rekordy te zostały dopisane do długiej listy sukcesów w zakresie overclockingu osiągniętych przez zespół overclockingu firmy ASUS. Płyta główna ROG Maximus Z790 Apex została wykorzystana do ustanowienia 14 rekordów świata i zdobycia 29 pierwszych miejsc na świecie. W ten sposób potwierdziła swoją pozycję jako płyta główna mistrzów od podkręcania procesorów Intel 13. generacji.













Źródło: Info Prasowe / ASUS