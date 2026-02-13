Płać Samsung Pay i zdobądź Galaxy Watch

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Odliczanie do Galaxy Unpacked 2026 właśnie się zaczyna – konkurs Samsung Pay to szansa, by codzienne transakcje zamienić w grę o Galaxy Watch. Liczy się aktywność, pomysłowość i odpowiedź na pytanie #GalaxyUnpacked. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską nie później niż do dnia 30.04.2026 r. Otrzymają je uczestnicy, którzy wykonają wszystkie zadania konkursowe i wyróżnią się najciekawszą odpowiedzią – w ramach dostępnej puli nagród. Konkurs skierowany jest do klientów banków: Credit Agricole, mBank, Millennium, Nest Bank, PKO BP, Planet Pay, Santander Bank Polska, Bank Pekao SA.







Aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o Galaxy Watch wystarczy:

- w okresie 11-25 lutego 2026 r. dokonać minimum 10 transakcji za pośrednictwem Samsung Pay w aplikacji Samsung Wallet (1 transakcja = 1 pieczątka)

- opublikować autorską odpowiedź na pytanie konkursowe „Jak myślisz, czym zaskoczy Cię #GalaxyUnpacked?” w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u Samsung Polska na Facebooku: www.facebook.com/SamsungPolska

- zarejestrować się w konkursie w okresie 11 lutego – 11 marca 2026 r. poprzez formularz zgłoszeniowy

- zapisać się na wydarzenie specjalne (Galaxy Unpacked 2026) dostępne na stronie internetowej www.samsung.com lub na stronach Partnerów handlowych

jeśli uczestnik nie posiada jeszcze aplikacji Samsung Wallet – pobrać ją, aby móc korzystać z Samsung Pay i zbierać pieczątki.



Szczegółowe zasady i warunki konkursu dostępne są w regulaminie, który można znaleźć pod banerem z informacją o niniejszym konkursie w sekcji „Promocje” w aplikacji Samsung Wallet.











źródło: Info Prasowe - SAMSUNG