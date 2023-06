Płaski 40-calowy monitor 21:9 z odświeżaniem 144 Hz Agon by AOC

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów – AGON by AOC – wprowadza do sprzedaży model AG405UXC. Jest to ultrapanoramiczny, 40-calowy monitor dla graczy. Wykorzystano w nim matrycę IPS o rozdzielczości 3440 x 1440 px. Sprzęt wzbogaca złącze USB-C, które umożliwia przesyłanie obrazu oraz wspiera ładowanie Power Delivery 90 W.

Monitory o proporcjach 21:9 i rozdzielczości 3440 x 1440 px zazwyczaj mają przekątną nie większą niż 35 cali. Tymczasem AOC AGON AG405UXC jest propozycją dla graczy, którzy chcieliby jeszcze większej powierzchni ekranu w formacie 21:9.



Ze względu na rozmiar i proporcje monitor szczególnie dobrze sprawdzi się w grach symulacyjnych oraz tytułach z widokiem izometrycznym. Dodatkową pomocą w produkcjach o większej dynamice będą odświeżanie na poziomie 144 Hz oraz matryca o czasie reakcji 1 ms MPRT.



Panel AG405UXC jest płaski, ale dzięki matrycy IPS o bardzo szerokich kątach widzenia, obraz z perspektywy użytkownika nawet na skrajach ekranu nie będzie miał zniekształconych kolorów. Sprzęt przyjmuje sygnał obrazu z dwóch złącz HDMI, jednego DisplayPort oraz jednego USB-C. Dodatkowo ostatni z portów wspiera ładowanie podłączonych do niego urządzeń z mocą 90 W.



Nowa propozycja od AOC opiera się na solidnej, metalowej stopie o szerokim zakresie regulacji wysokości, pochylenia i obrotu panelu. Dodatkowymi udogodnieniami dla użytkowników są dołączony do zestawu bezprzewodowy pilot oraz wysuwany z boku monitora uchwyt na zestaw słuchawkowy.



AOC AGON AG405UXC wejdzie do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie detalicznej 2 888 PLN.



Źródło: AOC