PNY - specyfikacja pamięci DDR5 z serii XLR8 Gaming i Performance

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

PNY ogłosiło specyfikację nadchodzących produktów PNY Performance DDR5 Desktop Memory oraz XLR8 Gaming. W skład trzech nowych modeli wchodzą moduły XLR8 Gaming MAKO i MAKO RGB, pracujące z częstotliwością 5600MHz i opóźnieniem CAS 36, oraz pamięć RAM z serii PNY Performance zgodna ze standardami JEDEC. Moduły XLR8 Gaming MAKO i MAKO RGB zostały zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb graczy i entuzjastów wysokiej klasy sprzętu. Konstrukcje obu modułów posiadają aluminiowe rozpraszacze ciepła z elementami inspirowanymi ostronosem atlantyckim, zwanym również rekinem mako, od którego wzięły swoją nazwę. Logo XLR8 i napis GAMING są dumnie wyryte z boku modułu, a srebrne, skośne linie reliefu są wtopione w rozpraszacz ciepła, aby odbijać światło innych komponentów i zapewnić wyjątkowy styl.







Model MAKO RGB jest wyposażony w jasne diody LED, które oferują doskonałe wrażenia świetlane RGB. Ich światło jest rozpraszane przez geometryczną, polimerową osłonkę. Użytkownicy będą mogli dostosowywać oświetlenie modułów za pomocą głównego oprogramowania do sterowania i synchronizacji RGB płyty głównej, co zagwarantuje doskonałe wrażenia podczas użytkownika.



DDR5 dla wszystkich

PNY nieustannie opracowuje rozwiązania, mające na celu poprawę doświadczeń podczas pracy przy komputerze, a najnowsze modele DDR5 wynoszą ją na kolejny poziom. Użytkownicy którzy chcą przejść na DDR5, ale nie potrzebują dodatkowego blasku, overclockingu, aluminiowych rozpraszaczy ciepła lub podświetlenia RGB, czyli cech charakterystycznych dla linii Mako, będą mogli zdecydować się na wybór PNY Performance DDR5. Moduły z tej serii również będą wykorzystywać najnowszą technologię DRAM.



Rygorystycznie testowane

PNY rygorystycznie testował nowe moduły ze swoimi partnerami spośród producentów płyt głównych, w tym ASRock, ASUS, Gigabyte i MSI, aby zapewnić jak największą kompatybilność i możliwość zwiększania osiągów. Podczas kompleksowych testów moduły XLR8 Gaming MAKO zostały nawet podkręcone do 6400MHz. Ponieważ wszystkie modele są kompatybilne z Intel XMP 3.0, XLR8, Gaming MAKO jest w stanie zapewnić ekstremalne przetaktowanie i pozwala użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości swoich modułów MAKO DDR5. Najwyższej klasy komponenty i wyselekcjonowane układy scalone łączą się ze sobą w celu zapewnienia niezwykłej prędkości, niskich opóźnień i niezawodności, czyli cech których gracze i entuzjaści sprzętu oczekują od PNY.



Wraz z procesorami Intel Alder Lake technologia DDR5 wkrótce stanie się standardem. Oczekuje się, że kolejni producenci procesorów wypuszczą swoje jednostki z obsługą DDR5 w 2022 roku. Pamięć PNY Performance DDR5 4800MHz Desktop oraz modele z serii XLR8 Gaming MAKO będą dostępne w sprzedaży od pierwszego kwartału 2022 roku.





Specyfikacja:

XLR8 Gaming MAKO RGB

- Taktowanie pamięci: 5600MHz (PC5-44800)

- Napięcie: 1.25V

- Opóźnienie CAS: 36

- Zintegrowany aluminiowy rozpraszacz ciepła

- Zintegrowane podświetlenie RGB

- Gwarancja: 10 lat gwarancji z europejskim wsparciem technicznym



XLR8 Gaming MAKO

- Taktowanie pamięci: 5600MHz (PC5-44800)

- Napięcie: 1.25V

- Opóźnienie CAS: 36

- Zintegrowany aluminiowy rozpraszacz ciepła

- Gwarancja: 10 lat gwarancji z europejskim wsparciem technicznym



PNY Performance DDR5

- Taktowanie pamięci: 4800MHz (PC5-38400)

- Napięcie: 1.1V

- Opóźnienie CAS: 40

- Gwarancja: 10 lat gwarancji z europejskim wsparciem technicznym















Źródło: Info Prasowe / PNY