Palit - Doom RTX od fanów

Rynek nie lubi próżni. Jeżeli jakiejś funkcji nie ma w grze a jest pożądana, na pewno znajdzie się ktoś kto ją stworzy. Przypadek Dooma pokazuje, że era ray tracingu już trwa. Nawet jeżeli nie zauważyliśmy kiedy się zaczęła. Doom Eternal czyli nowa gra AAA od studia Bethesda ukazała się na rynku niespełna tydzień temu. Gra zbiera bardzo dobre oceny, ale nie da się nie zauważyć, że w odróżnieniu od innych produkcji z segmentu AAA nie oferuje wsparcia dla technologii ray tracingu, czyli śledzenia promieni świata sprawiającego w skrócie, że obraz wygląda lepiej i bardziej naturalnie.







Jest niemal pewne, że stosowny upgrade pojawi się za jakiś czas, ale rynek nie lub próżni, a RT jest już popularną i coraz bardziej pożądaną przez graczy technologią, którą chcieliby zobaczyć w topowych grach.



Tym razem sprawy wzięli w swoje ręce gracze i w tej chwili dostępne są dwie nieoficjalne modyfikacje do gry poprawiające jakość grafiki. Jedna z nich umożliwia uruchomienie efektów związanych z ray tracingiem a kolejna znacznie poprawia post-processing czyli jakość grafiki.



Pierwsza modyfikacja to reshade. Dzięki niej jakość obrazu staje się nieco lepsza. Dodatek należy pobrać ze strony https://reshade.me/. Po uruchomieniu launchera, użytkownik zostanie poproszony o wybranie gry, którą chce ulepszyć. Należy wskazać wówczas plik DoomEternal.exe na swoim komputerze. Po zakończeniu instalacji uruchamiamy ponownie grę i cieszymy się ulepszoną grafiką.



Druga modyfikacja umożliwia włączenie w Doomie ray tracingu. Do działania wymaga zainstalowania dodatku reshade. Program jest autorstwa Pascala Gilchera i choć nie jest płatny to na razie można go zdobyć tylko i wyłącznie sponsorując kwotą 5 USD twórczość autora w serwisie Patreon (www.patreon.com).



Instalacja programu jest dość skomplikowana i najlepszym sposobem na zapoznanie się z tym procesem jest obejrzenie filmu samego autora:













