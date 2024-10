Palit - Wygrywaj karty graficzne i podarunkowe każdego miesiąca

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jak powszechnie wiadomo za darmo to uczciwa cena. W myśl tej zasady firma Palit ogłosiła atrakcyjny konkurs dla użytkowników kart graficznych tejże marki. To co najważniejsze, czyli nagrody będą losowane co miesiąc aż do lutego 2025 roku, a raz na kwartał będzie to karta graficzna GeForce RTX z serii 40. Co trzeba zrobić zapytacie? Palit produkuje karty graficzne już od 36 lat. Na przestrzeni tylu lat, zmieniały się nie tylko same pecety, ale co ważniejsze także i ludzie. Każdy z nas posiada masę wspomnień związanych z komputerami. Podziel się tymi najlepszymi związanymi z tematem gamingu, tworzenia oraz SI, aby zyskać szansę na wygraną. Stworzyłeś cudowną pracę, grafikę 3D, a może dzięki mocy rdzeni Tensor wygrałeś epicki mecz online? Napisz o tym TUTAJ i wygraj!







Każdego miesiąca wylosowani zostaną zwycięzcy dwóch kart podarunkowych Steam o wartości 50 dolarów, a raz na kwartał najlepsza historia zostanie nagrodzona kartą graficzną GeForce RTX z serii 40. Wszystkie informacje na temat konkursu oraz regulamin można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej: www.palit.com/story.



















źródło: Info Prasowe - PALIT