Palit prezentuje kartę GTX 1650 z pamięciami GDDR6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Palit Microsystems prezentuje nowe karty wykorzystujące architekturę NVIDIA Turing i wyposażone w pamięci GDDR6, która uzupełniają linię kart z układem 1650 składającą się obecnie z modeli GeForce GTX 1650 GP OC, GP, KalmX, oraz StormX OC i StormX. Najnowsze karty Palit GeForce GTX 1650 GamingPro wyposażone są w 4 GB pamięci GDDR6 12 Gb/s ze 128-bitową szyną pamięci. Wykorzystują znaną z doskonałej wydajności i wielokrotnie nagradzaną architekturę NVIDIA Turing ™. Karty z serii Palit GeForce GTX 1650 GP wymagają zasilania za pomocą 6-pinowgo gniazda. Umożliwia to zwiększenie wydajności w grach średnio o 10% w stosunku do modeli z pamięcią GDDR5.







Nowy system chłodzenia serii GeForce GTX 1650 GP GDDR6 działa w trybie półpasywnym, wentylator zaczynia się obracać dopiero, gdy temperatura GPU przekracza 60 ℃. Wcześniej karta jest idealnie cicha (technologia 0dB). Umożliwia to komfortowe korzystanie z aplikacji multimedialnych i pracy biurowej, lub prostych gier. Seria Palit GeForce GTX 1650 GamingPro GDDR6 została również zaprojektowana dla mini-ITX, niewielkie karty idealnie pasuje do małych obudów.



Palit GeForce GTX 1650 GP, KalmX i StormX mogą zaspokoić różne potrzeby użytkowników komputerów PC.

- Seria GamingPro (z pamięciami GDDR6) jest wyposażona w podwójny wentylator, dwa wyjścia DisplayPorts plus jedn HDMI i jedno 6-pinowe złącze zasilania.

- Seria KalmX (GDDR5) wykorzystuje całkowicie pasywny system chłodzenia, ma dwa wyjścia DisplayPorts i jedno HDMI. - Seria StormX (GDDR5) wykorzystuje cooler z pojedynczym wentylatorem i ma pojedyncze wyjścia HDMI i DVI.



Ceny:

Palit GTX 1650 GamingPro – 699 PLN

Palit GTX 1650 GamingPro OC – 709 PLN



Karty powinny być dostępne w sklepach pod koniec kwietnia





























Źródło: Info Prasowe / Palit