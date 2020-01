Palit przedstawia serię kart z potrójnym wentylatorem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Palit Microsystems prezentuje nową serię opartą na architekturze NVIDIA Turing GeForce RTX SUPER. Pierwsi przedstawiciele tej serii to GeForce RTX 2080 SUPER, RTX 2070 SUPER GamingPro. Wykorzystują architekturę Turing i taktowane są wyższymi niż modele referencyjne zegarami. Nowa konstrukcja układu chłodzenia GeForce RTX 2080 SUPER i GeForce RTX 2070 SUPER sprawia, że tradycje serii GameRock i JetStream dotyczące wydajności i kultury pracy są kontynuowane. Modele Palit GeForce RTX 2080 SUPER i GeForce RTX 2070 SUPER GamingPro dysponują układem z potrójnym wentylatorem zapewniającym optymalną temperaturę pracy i wysoką wydajność w grach.







Kolorowe podświetlenie z diod RGB LED zmienia swoją barwę w zależności od temperatury układu. Dzięki temu wystarczy rzut oka na kartę, aby dowiedzieć się w jakich warunkach pracuje. Dzięki zastosowaniu diod RGB użytkownicy mogą ustawić dowolny spośród 16,8 milionów kolorów, aby dopasować wygląd karty do własnego stylu i preferencji.



Rozwiązanie, które umożliwia zachowanie ciszy podczas korzystania z aplikacji multimedialnych i niewielkiego obciążenia pracą karty graficznej. Wentylatory zaczynają kręcić się tylko podczas pracy przy większym obciążeniu, takim jak na przykład gry, gdy temperatura GPU przekracza 60 ° C.



DrMOS, początkowo dostępny tylko dla wysokiej klasy procesorów serwerowych, jest teraz dostępny ze wszystkimi swoimi zaletami w kolejnej generacji kart graficznych Palita. DrMOS oferuje obwody wysokoprądowe, niskie zakłócenia i efektywną redukcję wytwarzania ciepła.