Pamięci CUDIMM DDR5 CORSAIR VENGEANCE RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma CORSAIR ogłosiła dziś wprowadzenie do sprzedaży pamięci CUDIMM DDR5 VENGEANCE RGB o pojemności do 96 GB i początkowej częstotliwości sięgającej 9200 MT/s, przy czym wkrótce planowane jest wprowadzenie jeszcze szybszych modułów. Te pamięci CUDIMM są zoptymalizowane pod kątem współpracy z najnowszymi procesorami z serii Intel Core Ultra 200 i płytami głównymi z chipsetem Z890, a jednocześnie są zgodne z poprzednimi platformami dla pamięci DDR5. Akronim CUDIMM oznacza Clocked Unbuffered Dual In-line Memory Module, a więc jest to technologia stworzona z myślą o wydajnym przetwarzaniu komputerowym dzięki wyższym częstotliwościom niż osiągane przez standardowe moduły UDIMM. Pamięci CUDIMM, choć są oparte na tej samej architekturze DDR5, co tradycyjne jednostki UDIMM, dodatkowo zawierają sterownik zegara (CKD), który regeneruje i wzmacnia jego sygnał, zwiększając jego stabilność i poprawiając synchronizację, co sprawia, że każdy układ w module pamięci otrzymuje precyzyjne dane czasowe. Pamięci CUDIMM są w stanie osiągać szybkość transferu powyżej 9000 MT/s.







Moduły pamięci CORSAIR CUDIMM są zgodne z istniejącymi architekturami i platformami DDR5, gdy są używane w trybie Bypass i działają wówczas jak tradycyjne moduły UDIMM. Aby w pełni wykorzystać potencjał pamięci CUDIMM, wymagana jest kompatybilna platforma, taka jak najnowsze procesory Intel Core Ultra z serii 200 i płyta główna z chipsetem Z890. Taka konfiguracja zapewnia większą stabilność sygnału, co przekłada się na niezawodną pracę. Dzięki temu moduły pamięci CUDIMM VENGEANCE RGB DDR5 są idealnym wyborem dla entuzjastów i profesjonalistów poszukujących ekstremalnej wydajności.



Pierwszym modelem w linii zestawów pamięci CUDIMM CORSAIR są moduły CUDIMM VENGEANCE RGB DDR5, które można kupić już dziś. Wersje bez podświetlenia RGB trafią do sprzedaży niedługo później, w pierwszym tygodniu grudnia. Początkowo dostępne są zestawy o pojemnościach 48 GB i 96 GB i prędkościach od DDR5-8400 do DDR5-9200. Częstotliwości i taktowanie pamięci są zapisane w profilach wydajności Intel XMP 3.0, dzięki czemu optymalną wydajność można łatwo osiągnąć przez wybranie odpowiedniego profilu w BIOS-ie.



Moduły pamięci CUDIMM CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 wyróżniają się na tle poprzednich modeli VENGEANCE DDR5 eleganckim, srebrnym lustrzanym wykończeniem i nadają każdej konstrukcji wyrafinowany wygląd. Dziesięć indywidualnie adresowanych diod LED RGB rozświetla komputer za pomocą konfigurowalnych efektów świetlnych, wzbogaconych przez panoramiczną listwę świetlną sięgającą do krawędzi modułu. Dzięki temu żywe oświetlenie widać pod prawie każdym kątem. Oprogramowanie iCUE nie tylko pozwala na dynamiczną personalizację i synchronizację podświetlenia RGB w całym zestawie, ale również pełni funkcję kompletnego centrum dowodzenia pamięcią DDR5, umożliwiając monitorowanie częstotliwości w czasie rzeczywistym i regulację napięcia na płycie w ramach jednego, spójnego interfejsu.



Tak jak wszystkie pamięci CORSAIR DDR5, moduły CUDIMM CORSAIR VENGEANCE DDR5 są zbudowane z ręcznie sortowanych i rygorystycznie kontrolowanych układów scalonych oraz wydajnych płytek drukowanych, aby zapewnić konsekwentnie szybkie działanie z wysoką jakością sygnału i stabilnością. Za chłodzenie odpowiada elegancki rozpraszacz ciepła, który skutecznie odprowadza ciepło i wzbogaca nowoczesny wygląd systemu. Ograniczona gwarancja wieczysta daje poczucie pewności, że nowa pamięć wystarczy na cały okres eksploatacji komputera, a nawet dłużej.



Dostępność i gwarancja

Zestawy pamięci CUDIMM CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Moduły są objęte ograniczoną gwarancją wieczystą oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR