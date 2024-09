Panasonic TOUGHBOOK G2mk3 - wytrzymały tablet z obsługą AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TOUGHBOOK G2mk3 to pierwszy tablet firmy Panasonic wyposażony w procesor Intel, który obsługuje sztuczną inteligencję, a ponadto oferujący jednocześnie wiodące na rynku możliwości personalizacji i modułowość. Pionierskie podejście firmy Panasonic do ponownego zdefiniowania tego, co jest możliwe na rynku wytrzymałych tabletów, zostało zademonstrowane poprzez wprowadzenie na rynek TOUGHBOOK G2mk3 — pierwszego tabletu TOUGHBOOK z procesorem AI. G2mk3 jest wyposażony w jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU) Intel AI Boost, która znacznie zwiększa wydajność i dokładność dla pracowników mobilnych w różnych branżach.







Autonomiczne funkcje sztucznej inteligencji, bez konieczności łączności sieciowej, pomagają pracownikom mobilnym analizować usterki, szybciej dostarczać informacji i wykonywać zadania administracyjne. Zaprezentowany w tym tygodniu na targach INTERGEO 2024 w Stuttgarcie, G2mk3 przesuwa granice tego, co jest możliwe z mobilnego, wytrzymałego urządzenia, w każdym środowisku, przy użyciu dowolnej aplikacji.



Wiodąca na rynku wzmocniona moc obliczeniowa i wydajność z obsługą sztucznej inteligencji

Nowy 10,1-calowy TOUGHBOOK G2mk3 to pierwszy wytrzymały tablet z systemem Windows 11 Pro, oferujący możliwości przetwarzania AI, wykorzystujący procesor Intel Core Ultra 5 135U (z technologią Intel vPro). Wyposażony jest w dedykowany chipset AI, który umożliwia gromadzenie, przechowywanie i analizowanie danych za pomocą sztucznej inteligencji tam, gdzie połączenie z chmurą nie jest dostępne oraz bez wpływu na ogólną wydajność i moc obliczeniową G2mk3. Jest to szczególnie przydatne dla pracowników zakładów użyteczności publicznej – zwłaszcza tych, którzy kontrolują sprzęt w odległych lokalizacjach, które mogą nie mieć dostępu do połączenia komórkowego lub bezprzewodowego – w celu wykorzystania sztucznej inteligencji oraz zwiększenia wydajności, produktywności i zmniejszenia liczby błędów ludzkich w przechwytywaniu danych podczas inspekcji. TOUGHBOOK G2mk3 jest również wyposażony w zaktualizowaną pamięć RAM DDR5x o pojemności 16 GB (z możliwością rozbudowy do 32 GB). Zapewnia to doskonałą wydajność i szybkość przetwarzania, które umożliwiają pracownikom hipermobilnym bezproblemowy i szybki dostęp do aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję.



Nowy aparat zwiększa wszechstronność

Tylny aparat G2mk3 o rozdzielczości 13 MP jest lepszy od większości innych wytrzymałych tabletów dostępnych na rynku i porównywalny ze współczesnymi urządzeniami konsumenckimi. Ulepszona matryca zapewnia lepsze efekty wizualne w warunkach słabego oświetlenia i mieszanego oświetlenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do rejestrowania obrazów o wysokiej rozdzielczości w środowiskach, w których normalnie niekorzystne warunki oświetleniowe stanowiłyby problem.



W połączeniu z możliwościami sztucznej inteligencji na brzegu sieci kamera 13 MP umożliwia pracownikom terenowym korzystanie z technologii widzenia komputerowego. Na przykład w ramach elektrycznych usług terenowych, w których pracownicy terenowi mają dostęp do schematów elektrycznych i schematów G2mk3, użytkownicy mogą korzystać z komputerowych systemów wizyjnych, aby dokładnie zobaczyć, gdzie powinny znajdować się połączenia przewodów - zwiększając produktywność i wydajność.



Kompatybilność wsteczna maksymalizuje inwestycję

Zrównoważony rozwój i kompatybilność wsteczna to kluczowe kwestie w strategii firmy Panasonic przy opracowywaniu nowych wytrzymałych urządzeń. Jest to widoczne w najnowszym TOUGHBOOKU G2, w którym ponad 80% systemu eco z pierwszych dwóch iteracji jest kompatybilnych z G2mk3. W ten sposób maksymalizuje i chroni istniejące inwestycje klientów w serię G2 przez cały cykl życia urządzenia.



Ma to zasadnicze znaczenie w sektorach takich jak służby ratownicze, w których inwestycje są ściśle kontrolowane. Na przykład korzystanie z tej samej platformy dokującej w pojeździe, co w G2mk1 i G2mk2, eliminuje potrzebę zdejmowania pojazdów z dróg w celu odświeżenia technologii. Skraca to czas przestoju pojazdów, a znajomość urządzeń zwiększa wydajność pracowników służb ratowniczych, gdy kluczowe znaczenie ma szybka reakcja i czas selekcji.



Najnowszy TOUGHBOOK G2mk3 jest nadal jednym z najbardziej konfigurowalnych, modułowych, wytrzymałych tabletów dostępnych na rynku. Jest to szczególnie ważne w sektorze obronnym, ponieważ w górnych i tylnych obszarach rozbudowy G2mk3 znajduje się szeroka gama urządzeń peryferyjnych, takich jak czytniki linii papilarnych i karty MicroSD, które zwiększają bezpieczeństwo danych i urządzeń oraz dostępność dla użytkowników w terenie.



Bez kompromisów w zakresie żywotności baterii, łączności i trwałości

Pomimo znacznie ulepszonego aparatu, bardziej wydajnego procesora Intel z obsługą sztucznej inteligencji i ogólnie zwiększonej wydajności, G2mk3 oferuje 11 godzin pracy na jednej baterii (z wydłużoną baterią do 15 godzin w oparciu o MobileMark 25). Stanowi to wzrost nawet o 47% w porównaniu z G2mk2. Daje to hipermobilnym pracownikom służb ratowniczych, obronności, służb terenowych, logistyki i geodezji całkowity spokój ducha podczas korzystania z aplikacji wymagających dużej mocy. Umożliwia im również kontynuowanie pracy przez dłuższy czas, maksymalizując wydajność i produktywność, gdy najbardziej tego potrzebują.



TOUGHBOOK G2mk3 jest również wyposażony w łączność 5G po wyjęciu z pudełka, ulepszone funkcje Bluetooth oraz wiodącą na rynku odporność na kurz i wodę o stopniu ochrony IP65, niezależnie przetestowaną zgodnie z normami MIL-STD 810H i IEC 60529.























źródło: Info Prasowe / Panasonic