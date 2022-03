Patriot EP A1 - microSD dla wymagających

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Patriot oferuje szeroką gamę niezawodnych i wydajnych produktów bazujących na technologii Flash - od kart pamięci, po popularne pendrive’y. Jeśli więc szukacie rozwiązania, które pozwoli rozszerzyć pamięć telefonu, miejsce na dane w nowej konsoli czy nagrywać materiały 4K za pomocą wysokiej klasy aparatu, to Patriot spieszy z pomocą. Smartfony coraz częściej zastępują nam komputery, służąc nie tylko jako magazyny danych, na których przechowujemy zdjęcia i filmy w wysokiej rozdzielczości 4K czy dokumenty, ale także platformy do gier. A skoro już przy graniu jesteśmy, konsola przenośna Nintendo Switch wyposażona jest w zaledwie 32 GB wewnętrznej, a bazowy model konsoli Steam Deck oferuje jej niewiele więcej, bo tylko 64 GB, co w kontekście rozmiarów współczesnych gier oznacza maks. 2-3 tytuły. Wniosek? Wbudowana pamięć w urządzeniach mobilnych szybko się kończy, ale można temu łatwo zaradzić, inwestując w dobrej jakości, pojemną kartę pamięci microSD.







Patriot EP A1 to karty pamięci microSDHC/XC zaprojektowane z myślą o wymagających użytkownikach, którzy oczekują od nośnika danych zarówno wysokiej wydajności, jak i niezawodności. EP V30 A1 pełni obsługuje standardy Class 10, U3 i V30 oraz oferuje prędkość odczytu i zapisu sięgającą odpowiednio 90 MB/s i 80 MB/s. Karty zaprojektowano m.in. z myślą o nagrywaniu filmów 4K. Klasyfikacja A1 App potwierdza zaś, że można ich bezproblemowo używać z urządzeniem z systemem Android. Dzięki temu możemy nie tylko przechowywać aplikacje bezpośrednio na EP A1, ale także uruchamiać je z karty pamięci, przyspieszając telefon i zwalniając miejsce w pamięci wewnętrznej. Wysokie prędkości zapisu i odczytu danych świetnie sprawdzą się też w konsolach, zapewniając krótkie czasy uruchamiania i wczytywania gier.



Karty pamięci Patriot EP A1 dostępne są w czterech wersjach pojemnościowych: 64 GB, 128 GB, 256 GB i 512 GB. W zestawie znajduje się także adapter SD, a produkt objęty jest 5-letnią gwarancją producenta.



















Źródło: Info Prasowe / Patriot