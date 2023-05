Patriot na Computex 2023 - nowa generacja produktów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Viper Gaming, czyli gamingowa marka Patriot Memory, przywiezie na Computex 2023 szereg nowych i nadchodzących produktów, w tym nominowaną do nagrody European Hardware Award 2023 pamięć DDR5 Viper Xtreme 5 o ekstremalnej wydajności i mainstreamowe moduły DDR5 Viper Elite 5, a także zadebiutuje ze swoim pierwszym dyskiem SSD PCIe Gen 5 x4 - PV553. Patriot Memory pokaże również nowe dyski PCIe Gen 4, inne flagowe serie, urządzenia peryferyjne oraz niedawno wprowadzoną do oferty zewnętrzną obudowę dla dysków SSD M.2 Viper VXD. Computex 2023 to globalne targi dla entuzjastów technologii i profesjonalistów, w których biorą udział setki wystawców z całego świata. Tegoroczna edycja będzie się odbywać w dniach 30 maja - 2 czerwca w Taipei Nangang Exhibition Center na Tajwanie.







Patriot ma również przyjemność ogłosić, że wszystkie dyski SSD PCIe M.2 2280 firmy otrzymały wydłużoną 5-letnią gwarancję. Zmiana wpłynie na następujące rodziny produktów: P300, P310 i P400, a wydłużony okres gwarancyjny obejmuje wszystkie produkty zakupione od 1 maja 2023 r.





















Źródło: Info Prasowe / Patriot