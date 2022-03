Pendrive Hama ze złączami USB-A i C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W ofercie producenta pojawiły się nowe dwa modele pamięci USB: Rotate Pro i C-Rotate Pro. Mają pojemność 32, 64 i 128 GB oraz metalową obrotową konstrukcję, dzięki czemu są wytrzymałe. Jeden z nich wyróżnia się dwoma rodzajami wejść USB (typu A i C) w jednej obudowie, współpracuje więc z każdego rodzaju sprzętem. Pamięć cechuje się metalową obudową w jednolitym srebrnym kolorze, co znacznie zwiększa jego wytrzymałość na urazy mechaniczne. Ma 62.2 mm wysokości, 14 mm szerokości i 8.9 mm głębokości. Obrotowy mechanizm pozwala na osłonięcie wejścia, z którego akurat nie planujemy korzystać. Szybkość transferu w przypadku odczytu może sięgać 90 MB/s. Umożliwia bezpośrednie nagrywanie i odtwarzanie filmów w formacie Full HD.







Warto wspomnieć, że standard USB 3.1 Generation 1 gwarantuje wyjątkowo szybki transfer danych z prędkością do 5 Gbit/s, nawet dziesięciokrotnie szybszy niż HiSpeed USB 2.0 (480 Mbit/s) i w pełni z nim kompatybilny. Pamięć USB Hama C-Rotate Pro występuje w dwóch wersjach. Ta o pojemności 64 GB kosztuje 45.90 PLN, zaś sugerowana cena detaliczna wariantu o pojemności 128 GB wynosi 71.90 PLN.





W ofercie producenta znalazł się jeszcze model pendrive’a o nazwie Rotate Pro. Różni się on wymiarami (wysokość 53.17 mm, szerokość 17 mm i głębokość 9.3 mm) oraz wyposażeniem w jedną wtyczkę USB 3.0 (Super Speed) typu A. I tutaj w metalowej obudowie nie zabrakło obrotowego panelu, może się też pochwalić oczkiem np. do przypięcia kółka na klucze. Do wyboru mamy wersję o pojemności 32 GB (niewiążąca cena detaliczna 29.90 PLN), 64 GB (39.90 PLN) i 128 GB (69.90 PLN).



W każdym przypadku możemy liczyć na dwuletnią gwarancję.































Źródło: Info Prasowe / Hama