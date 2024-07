Philips - Nowe monitory 4K dla profesjonalistów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips, rozszerza serię E1N1 Line o cztery nowe modele do zastosowań profesjonalnych. Każdy z nich został wyposażony w panel o rozdzielczości 3840 x 2160 px (4K UHD) i port USB-C. Cechują się one konkurencyjną ceną, co może zwrócić uwagę osób poszukujących rozwiązań, które nie nadwyrężą domowego czy firmowego budżetu. Monitory Philips 27E1N1800A, 27E1N1800AE, 27E1N1900AE oraz 32E1N1800LA zostały wyposażone w ekrany 27-calowe (68,6 cm) lub 32-calowe (80 cm), o rozdzielczości 4K UHD. Mogą one wyświetlać 1,07 mld kolorów. Zastosowanie trójstronnej bezramkowej konstrukcji pozwala użytkownikom na stworzenie komfortowego stanowiska pracy w konfiguracji wielomonitorowej.







Urządzenia wykorzystują matryce IPS lub VA (w wariancie 32-calowym). Technologia SmartContrast analizuje wyświetlany obraz i automatycznie dostosowuje zarówno kolory, jak i poziom podświetlenia. Ponadto w nowych monitorach zastosowano technologię Flicker-free, a także tryb LowBlue. Redukują one zmęczenie oczu, które może wystąpić podczas wielogodzinnej pracy lub rozgrywki przed monitorem.



Port USB-C dla łatwiejszego transferu danych

Zintegrowany system zarządzania kablami pozwoli na utrzymanie schludnego wyglądu stanowiska pracy. Dodatkowo monitory wyposażono w złącza HDMI i DisplayPort, a także port USB-C (w modelu 27E1N1900AE), za pomocą którego w łatwy sposób można przesyłać dane i sygnał obrazu. W wyświetlaczach zastosowano również dwa wbudowane głośniki stereo, każdy o mocy 2 W. Modele 27E1N1800AE oraz 27E1N1900AE wyposażono w ergonomiczną podstawę, pozwalającą na dostosowanie wysokości (100 mm) oraz kąta nachylenia (5°/20°).



Ceny i dostępność

Nowe monitory Philips są już dostępne w sprzedaży, w sugerowanych cenach:

• 27E1N1800A – 1073 PLN

• 27E1N1800AE – 1116 PLN

• 27E1N1900AE – 1375 PLN

• 32E1N1800LA – 1289 PLN































źródło: Info Prasowe - PHILIPS