Philips - nowe monitory z serii E1 dla profesjonalistów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips zapowiedział wprowadzenie do oferty czterech wyświetlaczy dla profesjonalistów. Dołączają one do serii E1 Line i cechują się m.in. wielofunkcyjnym złączem USB-C i odświeżaniem ekranu z częstotliwością 100 Hz. Monitory będą dostępne w sprzedaży już w styczniu. Na wiosnę portfolio marki zostanie rozszerzone o kolejne wyświetlacze z tej linii produktów. Nowe monitory mają oznaczenia 24E1N1300A, 24E1N1300AE, 27E1N1300A oraz 27E1N1300AE. Wyposażono je w matrycę IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px). Dwa pierwsze modele mają panele w rozmiarze 23.8 cala, pozostałe 27 cali.







Odświeżanie ekranu w monitorach wynosi 100 Hz, co jest stosunkowo wysoką wartością jak na model przeznaczony głównie do pracy. Dodatkowo monitory te obsługują technologię Adaptive Sync. Oznacza to, że wyświetlacze sprawdzą się nie tylko w kontekście zawodowym – bez problemu można wykorzystywać je również do gier komputerowych.



Szerokie możliwości podłączania urządzeń źródłowych i peryferyjnych

Monitory wyposażono w dwuportowy hub USB ze złączami typu A, do którego można podłączyć urządzenia peryferyjne. Wszystkie modele mają również wielofunkcyjne złącze USB-C w standardzie 3.2. Port ten pozwala na jednoczesne:

• przesyłanie sygnału obrazu;

• ładowanie urządzenia źródłowego z mocą do 65 W;

• transfer danych z urządzeń wpiętych do koncentratora USB.



Rozwiązania podnoszące komfort użytkowania

Wyświetlacze cechują się funkcjami LowBlue Mode i Flicker Free. Pierwsza z nich niweluje ilość niebieskiego światła emitowanego przez matrycę. Druga ogranicza migotanie ekranu, które potrafi być męczące w przypadku dłuższego korzystania z komputera. Główną różnicą między modelami z końcówką A i AE jest fakt, że te drugie wyposażone zostały w regulowaną stopę. Pozwala na zmianę ustawienia pozycji panelu w pionie (100 mm) oraz na odchylenie go (od -5 do 20 stopni).



Dostępność

24E1N1300A i 27E1N1300A są dostępne w sprzedaży od połowy stycznia. Modele 24E1N1300AE i 27E1N1300AE pojawią się w sklepach od lutego 2024 roku.



Ceny wszystkich modeli znajdują się poniżej:

• 24E1N1300A – 842 PLN

• 24E1N1300AE – 891 PLN

• 27E1N1300A – 941 PLN

• 27E1N1300AE – 991 PLN





























Źródło: Info Prasowe - PHILIPS