Philips 242B1V - monitor z filtrem prywatyzującym

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Philips prezentuje model 242B1V. Monitor wyposażono w filtr prywatyzujący, dzięki czemu nada się do pracy z wrażliwymi i poufnymi danymi. Włączany jednym przyciskiem tryb Philips Privacy Mode sprawia, że obraz jest widoczny tylko, gdy na monitor patrzy się na wprost. Spoglądający na ekran pod kątem nie będą w stanie zobaczyć wyświetlanych na nim treści. Dzięki temu praca z danymi poufnymi, np. finansowymi czy podlegającymi RODO staje się jeszcze bezpieczniejsza. Takie wbudowane rozwiązanie jest wygodniejsze i bardziej estetyczne od zewnętrznych, fizycznych nakładek.







Philipsa 242B1V wyposażono w 24-calową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) i częstotliwości odświeżania 75 Hz. Gwarantuje ona dobrą reprodukcję barw i świetne kąty widzenia (178º/178º) przy wyłączonym filtrze.



Regulowana (wysokość, nachylenie, pivot) podstawa SmartErgoBase pozwala ustawić monitor tak, by korzystanie z niego było jak najwygodniejsze. Monitor wyposażony jest w funkcje LowBlue Mode i Flicker-Free, które redukują emisję niebieskiego światła i migotanie w trosce o wzrok użytkownika. Ponadto do czytania można włączyć specjalny tryb Easy Read.



Z kolei PowerSensor jest funkcją, która redukuje zużycie energii nawet o 70%. Urządzenie wykrywa, gdy użytkownik nie jest obecny przed ekranem i obniża jasność podświetlenia.



Monitor Philips 242B1V będzie dostępny w sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie 1994 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / Philips