Pierwszy w pełni mobilny monitor od Philips

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Philips wprowadza do sprzedaży 15.6-calowy monitor przenośny. Nowy model nosi nazwę 16B1P3302. Za łączność odpowiada w nim port USB-C, który przesyła sygnał obrazu oraz spełnia funkcję złącza zasilania dla wyświetlacza. Oznacza to, że do korzystania z monitora wystarczy tylko jeden kabel podłączony do komputera lub urządzenia mobilnego, takiego jak telefon czy tablet. Smukła obudowa i niska waga wyświetlacza sprawiają, że jest on łatwy w transporcie. Bez trudu powinien zmieścić się obok laptopa do większości toreb i pokrowców. Można mieć go zawsze pod ręką, aby w razie potrzeby służył jako np. ekran do prezentacji.







Sprzęt ten może znaleźć zastosowanie również w warunkach terenowych. Brak źródła zasilania nie musi oznaczać rezygnacji z dodatkowego monitora, jako że 16B1P3302 może czerpać energię z baterii podłączonego laptopa. Można go również podłączyć do telefonu lub tabletu, co pozwala np. na zwiększenie komfortu oglądania filmów czy grania w gry w podróży.



16B1P3302 to pierwszy w pełni mobilny monitor w portfolio marki Philips. Zastosowano w nim matowy panel IPS o proporcjach 16:9 i rozdzielczości 1920 x 1080 px, wyświetlający 16,2 milionów kolorów. W zestawie znajduje się kabel USB z końcówkami typu C oraz przejściówką na standardowy typ A. Dzięki funkcji DisplayLink monitor może wyświetlać treści ze smartfona oraz niemal każdego komputera, po podłączeniu wyświetlacza do złącza USB-A, nawet w standardzie 2.0. Rozwiązanie to może okazać się szczególnie przydatne dla osób chcących rozbudować stanowisko wyposażone w laptopa o mniejszej liczbie wyjść obrazu.



Składana podstawa pozwala na dostosowanie pozycji ekranu pod względem pochylenia (od 0 do 90 stopni) oraz ustawienie go pionowo w trybie portretowym (pivot). Na lewym boku umiejscowiono złącze USB i audio oraz włącznik zasilania. Dostęp do ustawień monitora zapewniają 3 przyciski znajdujące się z tyłu podstawy. W wyświetlaczu zastosowano również funkcje LowBlue Mode i Flicker Free. Pierwsza z nich niweluje ilość niebieskiego światła emitowanego przez ekran wyświetlacza. Druga ogranicza migotanie ekranu, które potrafi być męczące w przypadku dłuższego korzystania z komputera.



Monitor będzie dostępny w sklepach od lipca w sugerowanej cenie 1109 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Philips