Plebiscyt Komputronik Gaming - najlepszy sprzęt gracza

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jaki sprzęt był najlepszy w opinii graczy w zeszłym roku? Którzy producenci zaskarbili sobie największą sympatię fanów? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem. Właśnie startuje Plebiscyt na najlepszy sprzęt dla graczy 2021. W Plebiscycie można głosować w aż dziewięciu kategoriach: mysz, klawiatura, podkładka, słuchawki, monitor, obudowa, mikrofon oraz najlepszy producent komponentów PC i najlepszy producent laptopów. W każdej kategorii mamy do wyboru sześć produktów. Swoje głosy można oddawać aż do 12 kwietnia. Wszyscy uczestnicy plebiscytu mogą też powalczyć o niesamowitą nagrodę, która przyda się każdemu fanowi e-sportu.







Wystarczy oddać swój głos i za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłać swoją odpowiedź na zadania konkursowe. Polega ono na przedstawieniu pomysłu na nieszablonowy produkt gamingowy. Główną nagrodą w konkursie jest komputer Asus Geforce GTX 1660 TI TUF Gaming 6G o wartości 6200 PLN. To dedykowany sprzęt dla graczy, specjalnie złożony przez Ekipę Komputronik Gaming, o którym możecie zobaczyć materiał poniżej...







Źródło: Info Prasowe / Komputronik