PocketBook - zapraszamy na Targi Książki w Krakowie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Oferta urządzeń do e-czytania i e-notowania jest dziś szeroka. Jak wybrać odpowiednie dla siebie rozwiązanie? Czym różnią się od siebie poszczególne modele? Jak zadbać o czytnik czy e-notes, by służył przez wiele lat? Na te pytania pomogą znaleźć odpowiedź przedstawiciele firm PocketBook, Fixit i 71media podczas Targów Książki w Krakowie. Małopolskie święto miłośników literatury co roku gromadzi wielu czytających. Od 10 lat również zwolennicy treści elektronicznych i czytników znajdują coś dla siebie w ofercie firmy PocketBook. Czytniki, w przeciwieństwie do np. smartfonów, mogą służyć użytkownikom latami. Ich oprogramowanie jest regularnie aktualizowane, a swoją rolę wypełniają bez konieczności zastąpienia ich nowszymi modelami. Jednak e-czytelnicy powinni być świadomi, że są to nadal urządzenia elektroniczne i czasami sprawiają problemy.







Dane Fixit wskazują bowiem, że niemal 20% urządzeń, które trafiają do serwisu nie wymaga naprawy. Czasami wystarczy zresetować czytnik, przywrócić ustawienia fabryczne, sprawdzić podłączone kable czy sprawność baterii lub po prostu przeczytać instrukcję obsługi. Jeśli natomiast takie procedury nie pomogą, to weekend 26 — 27 października jest świetną okazją, by zasięgnąć porady na stoisku D2 Hali Wisła. Tutaj eksperci serwisu Fixit chętnie pomogą i pokażą, w jaki sposób dbać o czytniki PocketBook. W ramach bezpłatnej diagnostyki sprawdzą również, czy potrzebne jest dodatkowe profesjonalne wsparcie. Na stoisku PocketBook będzie można obejrzeć i kupić wszystkie modele z aktualnej oferty. W tym czytniki i e-notesy z kolorowymi wyświetlaczami.













źródło: Info Prasowe - PocketBook