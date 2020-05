Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka XPG, producent sprzętu gamingowego, wyszła naprzeciw oczekiwaniom graczy, udostępniając w sprzedaży podświetlane kable zasilające XPG PRIME ARGB, które mogą być świetnym uzupełnieniem dla pozostałych, podświetlanych komponentów stacji. Kable charakteryzują się wysoką elastycznością, jasnością, dochodzącą do aż 1000 nitów oraz równomiernością podświetlenia. Oczywiście podświetlenie jest w pełni regulowane za pomocą kontrolera XPG PRIME lub dedykowanego portu na płycie głównej. Warto też wspomnieć, że rozwiązanie zastosowane w XPG PRIME ARGB jest bardziej energooszczędne od konkurencyjnych rozwiązań, a to dzięki zastosowaniu małej liczby diod. W przypadku kabla 24-pinowego znajdziemy tylko 36 diod (2.7W), a w 8-pinowym 12 sztuk (1.8W).







Ponadto, jak na dobre kable zasilające przystało, XPG PRIME wykonano z czystej miedzi oraz zostały otoczone bardzo wytrzymałym oplotem. W ofercie będą dostępne 24-pinowe kable zasilające do płyty głównej oraz 8-pinowe dedykowane np. do kart graficznych.



Kable zasilające XPG PRIME ARGB są dostępne w sprzedaży w dwóch wersjach: 24-pinowej w cenie 229 PLN oraz 8-pinowej za 189 PLN.























Źródło: Info Prasowe / ADATA