Predator Games z rekordową liczbą uczestników

Drugi sezon Predator Games, największego międzyszkolnego turnieju esportowego w Europie, przyniósł znaczący rozwój na wielu poziomach. W tegorocznej edycji, która przyciągnęła uczniów z całej Polski, zauważalny jest wzrost liczby uczestników, szkół oraz drużyn. Zainteresowanie esportem w środowisku szkolnym dynamicznie rośnie, co najlepiej odzwierciedlają statystyki tej edycji. Do rywalizacji w drugim sezonie zgłosiło się aż 33658 uczniów, co jasno dowodzi, że esport staje się istotnym elementem kultury młodzieżowej. Predator Games zyskało na znaczeniu jako kluczowa platforma wspierająca młode talenty w świecie profesjonalnych rozgrywek.







Liczba szkół wzrosła o 110% w stosunku do poprzedniej edycji – z 1 024 placówek w pierwszym sezonie do 2 142 w obecnym, a liczba drużyn zwiększyła się o 170% – z 4 096 w pierwszym sezonie do 11 044, które będą rywalizować w pięciu grach, wyraźnie potwierdzają rosnącą skalę i prestiż Predator Games.



Kluczowe partnerstwa wspierają rozwój Predator Games

Sukces Predator Games napędzają również mocne partnerstwa z zaufanymi markami, które wspierają rozwój i podnoszą prestiż turnieju. Partnerem strategicznym jest Media Expert, jedna z największych sieci detalicznych w Polsce. Wśród głównych partnerów znajdują się Intel oraz Microsoft - ten ostatni z brandami Xbox i Windows 11. Ponadto projekt wspierają również takie marki jak Apart, Grześki, Reporter Young Żywiec Zdrój Mocny Gaz oraz Miasto Płock, Województwo Mazowieckie i SPiDOR – Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Gier Wideo. Ważną rolę pełnią również patroni medialni, wśród których znajdują się Onet, Przegląd Sportowy, CD-Action, Respawn.pl oraz radio ESKA, wspierające komunikacyjnie projekt.



Faza rywalizacji online i wielki finał

Predator Games wchodzi teraz w fazę rywalizacji online, w której 11 044 drużyny składające się z uczniów szkół podstawowych i średnich z całej Polski staną do walki o tytuł najlepszej z nich. Zawodnicy będą rywalizować w pięciu popularnych grach o nagrody z puli wynoszącej ponad milion złotych, a najlepsi spotkają się na wielkim finale, który odbędzie się w lutym przyszłego roku w Orlen Arenie w Płocku.



Nowe materiały edukacyjne

Edukacja jest nieodłącznym elementem Predator Games, a tegoroczna edycja wzbogaci projekt o nowe materiały dydaktyczne, które będą dostosowane zarówno dla uczniów, jak i dla ich opiekunów. Wzorem poprzednich lat, materiały te będą stanowiły fundament programu i realizować ideę tworzenia mostu komunikacyjnego między młodzieżą a ich mentorami. Nowe treści będą jeszcze bardziej kompleksowe i pomogą zrozumieć pasję młodych zawodników, a także wzmocnią ich rozwój nie tylko w esporcie, ale i w życiu codziennym.

















