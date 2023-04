Premiera HUAWEI P60 Pro coraz bliżej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już 9 maja na polskim rynku zadebiutują 3 nowe smartfony: fotograficzny flagowiec HUAWEI P60 Pro, składany HUAWEI Mate X3 oraz przedstawiciel średniej półki HUAWEI nova 11i. Oficjalny sklep internetowy huawei.pl rozpoczyna uroczyste odliczanie do ich premiery i zaprasza swoich klientów oraz nowych użytkowników do udziału w konkursie, który potrwa od 24 kwietnia do 8 maja br. Do zdobycia są aż 32 nagrody rzeczowe, w tym smartfony HUAWEI P60 Pro oraz najnowsze bezprzewodowe słuchawki HUAWEI FreeBuds 5. Aby wziąć udział w konkursie, należy wejść na stronę consumer.huawei.com/pl, wykonać zadanie konkursowe: „Jednym zdaniem opisz potęgę fotograficznych możliwości, jakie oferuje seria smartfonów HUAWEI P” i zapisać się na newsletter.







Na autorów najbardziej kreatywnych odpowiedzi czekają:

• 2 smartfony HUAWEI P60 Pro (zwycięzca otrzymuje kupon na zakup produktu za 1zł),

• 30 par słuchawek HUAWEI FreeBuds 5 (zwycięzca otrzymuje kupon na zakup produktu za 1zł).

Konkurs trwa do 8 maja 2023 r. Kupony konkursowe będą ważne do 05.06.2023 r. Kupony nie łączą się ze sobą i nie łączą się z kodem rabatowym za zapisanie się na newsletter.



Przedpremierowe promocje

Na tym jednak nie koniec dobrych wieści, ponieważ Huawei przygotował przedpremierowe oferty promocyjne i niespodzianki. Na stronach partnerów biznesowych, czyli sieci handlowych Media Expert oraz RTV Euro AGD, będzie możliwość zapisania się na zakup najnowszego HUAWEI P60 Pro. Zapisane osoby otrzymają kupony rabatowe uprawniające do kupna słuchawek HUAWEI FreeBuds 5 za 1 zł podczas dokonywania zakupu smartfonu.



Z kolei na stronie konkursowej, każdego dnia od 27 kwietnia do 8 maja, pojawiać się będą promocje i kupony rabatowe na wybrane produkty. Liczba kuponów rabatowych jest ograniczona, warto więc codziennie sprawdzać, jaka oferta promocyjna jest tym razem dostępna.











Źródło: Info Prasowe / Huawei