Premiera designerskich smartfonów z serii HUAWEI nova 11

Huawei CBG wprowadza do Polski nowe smartfony z serii nova 11. Te innowacyjne urządzenia trafiają w potrzeby osób wymagających od telefonu wysokiej jakości zdjęć oraz oryginalnego designu jednocześnie. Wyróżniają się też szybkim ładowaniem HUAWEI SuperCharge.

Smartfony Huawei z serii nova 11 olśniewają swoją niepowtarzalną stylistyką oraz połączeniem trzech pierścieni, które razem tworzą unikalny moduł fotograficzny. Największa moc skryta jest jednak w aparatach przednich, które stworzą niezapomniane portrety.



Smartfony z serii Huawei nova 11 stworzone zostały z myślą o kreatywnych osobach, które aktywnie prowadzą swoją obecność w sieci i dzielą się najważniejszymi momentami swojego życia. W obu modelach znajduje się obiektyw ultraszerokokątny 100° z matrycą rozdzielczości 60 MP, który cechuje się wysoką czułością na światło i zdolnością nagrywania wideo w jakości 4K. Z jego pomocą użytkownik wykona zdjęcia grupowe (0,7x) oraz perfekcyjne portrety. Dodatkowo, w wersji Pro postawiono na uzupełniający aparat 8 MP, który umożliwia dwukrotne przybliżenie optyczne, jak również zdjęcia detali za sprawą 5-krotnego zoomu cyfrowego.



Na tyłach obu modeli znajduje się główny aparat Ultra Vision z matrycą RYYB o rozdzielczości 50 MP oraz obiektyw ultraszerokokątny 8 MP z kątem widzenia aż 112°, które współdziałają z laserowym autofokusem i 10 kanałowym czujnikiem temperatury barwowej. Powyższe technologie wsparto algorytmami, które pozwalają na wykonywanie wyraźnych zdjęć w każdych warunkach, bez względu na to, czy fotografowany obiekt znajduje się daleko, czy bardzo blisko (makro). Aparat poradzi sobie również w nocy. Za sprawą matrycy RYYB pobór światła zwiększony jest o 40%, a maksymalna czułość została podniesiona do ISO 400000.



Znakiem rozpoznawczym serii nova jest charakterystyczna, estetyczna forma oraz obudowy w odważnych kolorach. Tył HUAWEI nova 11 charakteryzuje się przyjemną w dotyku, matową teksturą zmniejszającą ilość odcisków palców zbierających się podczas codziennego użytkowania. Największa nowość znajduje się jednak w modelach HUAWEI nova 11 Pro, w którym po raz pierwszy zastosowano wysokiej jakości skórę wegańską, ozdobioną unikalnym wzorem, który powstał dzięki symetrycznemu wytłoczeniu monogramu „nova”. Skóra charakteryzuje się przyjemną w dotyku teksturą oraz wysoką odpornością na upadki i codzienne użytkowanie. Obie wersje smartfonów HUAWEI nova będą w Polsce dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych – zielonej, która symbolizuje energiczność, oraz czarnej, która kojarzy się z klasyczną, ponadczasową elegancją. Cechuje je ponadto smukłość i lekkość: nova 11 mierzy zaledwie 6,88 mm grubości i waży jedynie 168 g, a nova 11 Pro jest o 1 mm grubsza oraz waży tylko 20 g więcej.



Niewątpliwą przewagą HUAWEI nova 11 Pro nad smartfonami dostępnymi na rynku jest wysoka wytrzymałość, dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania, jakim jest szkło Kunlun Glass. Jest ono 10 krotnie bardziej wytrzymałe na upadki od zwykłego szkła, aby użytkownik nie musiał martwić się o pęknięcie czy zarysowanie ekranu. Ten ultrawytrzymały materiał, który powstaje dzięki połączeniu miliardów nanokryształów w zaawansowanym procesie produkcji, otrzymał pięciogwiazdkowy certyfikat od szwajcarskiej organizacji SGS.



Ekrany w smartfonach z serii HUAWEI nova 11 dzięki bogactwu kolorów pozwalają na najlepsze doświadczanie efektów wizualnych. W HUAWEI nova 11 Pro znajduje się matryca o przekątnej 6,78 cala, natomiast w modelu HUAWEI nova 11 – 6,7 cala. W obu przypadkach zastosowano ekrany OLED z odświeżaniem do 120 Hz i wysoką rozdzielczością, odpowiednio – 2652 x 1200 i 2412 x 1084 pikseli. Ekrany w serii nova 11 dostarczają najlepsze wizualne wrażenia, dzięki dynamicznemu HDR, szerokiej gamie kolorów P3 oraz wysokiej częstotliwości odświeżania dotyku o wartości 1440 Hz, nazwanych łącznie Display Turbo. Obszerne ekrany obu modeli otaczają wąskie ramki, dzięki czemu telefon można komfortowo obsługiwać jedną ręką.



Mimo smukłej obudowy, w smartfonach serii HUAWEI nova 11 znajdują się ogniwa o pojemności 4500 mAh, co zapewnia wystarczający zapas energii na cały dzień nawet przy intensywnym użytkowaniu. Aby naładować nova 11 Pro do pełna wystarczy niewiele ponad 20 minut, a w przypadku HUAWEI nova 11 – 30 minut. Wszystko to dzięki dołączonym do zestawów ładowarkom HUAWEI SuperCharge o zawrotnych mocach 100 W w HUAWEI nova Pro i 66 W w nova 11.



Smartfony serii HUAWEI nova 11 oferują 256 GB pamięci masowej oraz 8 GB pamięci RAM. System operacyjny to udoskonalona wersja nakładki EMUI 13, w której znalazło się kilka nowych przydatnych funkcji. Sercem obu smartfonów jest HUAWEI AppGallery – oficjalny sklep z aplikacjami. Dzięki niemu pobieranie wszystkich ulubionych aplikacji jest proste i intuicyjne: wystarczy wpisać nazwę w wyszukiwarce sklepu, aby zainstalować aplikację i móc swobodnie z niej korzystać. Firma stale poprawia komfort korzystania ze swoich urządzeń, rozwijając swój ekosystem i poszerzając ofertę. Dla użytkowników urządzeń z usługami mobilnymi Huawei przygotowano stronę https://appsonhms.com/pl/, na której znajdują się przydatne oraz praktyczne porady dotyczące wyszukiwania i pobierania ulubionych aplikacji oraz najważniejsze informacje o ekosystemie Huawei.



Sugerowana cena detaliczna HUAWEI nova 11 Pro wynosi 3199 zł, a HUAWEI nova 11 – 2599 zł. Sprzedaż rozpoczęła się już 19 czerwca 2023 r., natomiast do 9 lipca br. smartfony będzie można nabyć w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której ich pierwsi nabywcy otrzymają słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i w prezencie (lub za 1 zł). W dniu premiery smartfony Huawei z serii nova 11 dostępne będą u partnerów biznesowych Huawei: w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, i x-kom. Urządzenia będą także dostępne w oficjalnej Strefie Marki na Allegro, na platformie Amazon oraz w sklepie Huawei.pl. Szczegóły dostępne są u Sprzedawców.







Źródło: Huawei