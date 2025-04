Premiera głośnika mobilnego Hama Ballshape 3.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowszy głośnik w portfolio niemieckiego producenta HAMA, wyróżnia się okrągłą formą i wyjątkową kompaktowością. Ma następujące wymiary: głębokość 11.1 cm, szerokość 11.1 cm i wysokość 8.7 cm przy 335 g wagi. Oprócz gumowej wysepki z fizycznymi przyciskami do sterowania funkcjami (głośniej/ciszej, zmiana trybu grania, złącze Jack 3.5 mm, gniazdo USB-C do ładowania, włącznik i zaślepka z wejściami audio oraz USB-A do podłączenia pendrive’a, a także slotem na kartę microSD) został pokrytym przyjemnym w dotyku siateczkowym materiałem. Jest dostępny w białym, różowym, ciemnoniebieskim i czarnym kolorze. Uwagę z górnej strony obudowy zwraca wbudowany pierścień ze świecącymi różnokolorowymi diodami LED, który robi świetne wrażenie po ciemku i nadaje urządzeniu imprezowego charakteru. Do dyspozycji mamy pięć trybów. W każdej chwili podświetlenie da się wyłączyć.







Głośnik Hama Ballshape 3.0 łączy się z urządzeniem docelowym (smartfon, tablet lub laptop) za pomocą technologii Bluetooth w wersji 5.3, co przekłada się w praktyce na 10 m stabilnego zasięgu. Nowość w muzycznej ofercie dysponuje 5 W mocy i pojemnością litowo-jonowego akumulatora na poziomie 1200 mAh. Po maksymalnym nakarmieniu energią jest w stanie pracować nieprzerwanie przez 10 godzin, zaś sam proces ładowania od „zera” do pełna trwa raptem dwie godziny poprzez port USB-C. Pamiętajmy, że gdy pechowo padnie bateria, dzięki złączu AUX nadal możemy podpiąć głośnik kablem bezpośrednio do źródła muzyki i nie przerywać dobrej zabawy.



Nie mogło tu oczywiście zabraknąć wbudowanego mikrofonu do prowadzenia rozmów przez telefon w jakości HD. Co więcej, przenoszenie głośnika z miejsca na miejsce w plenerze ułatwia dołączona do zestawu pętelka do zawieszenia na ręce. W pakiecie znajduje się też kabel do ładowania USB-C – USB-C.



Głośnik Hama Ballshape 3.0 znajduje się już w sprzedaży w katalogowej cenie 69.90 PLN.





















źródło: Info Prasowe - HAMA