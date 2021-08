Premiera realme MagDart - Bezprzewodowe ładowanie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme zaprezentowała MagDart – najszybszy na świecie standard bezprzewodowego ładowania dla urządzeń z Androidem. Producent świętuje także kolejny krok milowy w swoim rozwoju: według najnowszego badania Strategy Analytics w II kwartale 2021 roku realme dołączyło do ścisłego TOP 5 największych smartfonowych marek w Europie. Marka realme zakończyła pierwsze półrocze z wynikiem 3.8% udziału w rynku, a także zanotowała największy wzrost wśród wszystkich pięciu wiodących producentów, osiągając wynik o 1800% lepszy niż przed rokiem.







MagDart to cały ekosystem zbudowany wokół magnetycznego ładowania, stworzony przez realme i będący szybszą alternatywą dla obecnie dostępnych rozwiązań. Podczas wydarzenia online Magnetic Innovation Event zaprezentowane zostały m.in.: dwie ładowarki, koncepcyjny smartfon oraz powerbank.



Flash jest koncepcyjnym smartfonem wyposażonym w baterię o pojemności 4500 mAh, który z wykorzystaniem dedykowanej ładowarki MagDart 50 W można załadować od 0 do 100% w niespełna godzinę. Tempo magnetycznego ładowania jest więc porównywalne z tym, które oferuje technologia przewodowego ładowania realme SuperDart.



MagDart 50W to superszybka ładowarka, wyposażona w system aktywnego chłodzenia i przełomowa, jeśli chodzi o szybkość bezprzewodowego ładowania. Jej konstrukcja gwarantuje, że tempo ładowania nie spadnie, a samo urządzenie będzie pracować zawsze z optymalną temperaturą. MagDart wykorzystuje obieg powietrza do chłodzenia cewki magnetycznej, a sama płyta główna jest oddzielona od elementów zespołu ładującego.



MagDart 15W to bardziej kompaktowe rozwiązania w nowym ekosystemie ładowania bezprzewodowego. Ładowarka od realme ma zaledwie 3,9 mm grubości. Jest więc o 26,4% cieńsza niż ładowarka MagSafe i jednocześnie od niej szybsza. Płytę główną i cewkę zaprojektowano tak, aby mieściły się na dwóch końcach wtyczki i podkładki ładującej. Dzięki separacji obu układów konstrukcja ładowarki jest wyjątkowo smukła, a generowane ciepło jest efektywniej odprowadzane.



Dzięki powerbankowi MagDart i specjalnej podstawce ładującej można stworzyć wyjątkowo kompaktową stację ładującą. Urządzenie może pracować w trybie 2 w 1, gdzie smartfon ładowany jest z powerbanku, w którym energia jest niezależnie uzupełniana w standardzie MagDart, a więc bezprzewodowo. Obudowę powerbanku wykonano z białej wegańskiej skóry oraz aluminium.



MagDart Beauty Light to akcesorium przeznaczone do fotografii portretowej, które pozwala lepiej doświetlić scenę. Iluminacja jest przy tym bardziej dyskretna i nastrojowa. Akcesorium wykorzystuje ładowanie zwrotne w systemie MagDart. Kolejnym interesującym dodatkiem do ekosystemu jest MagDart Wallet, dyskretny portfel mocowany do smartfonu, który mieści trzy karty płatnicze. Portfel może dzięki składanej podpórce stabilizować urządzenie w pozycji pionowej.



Dla smartfonu realme GT stworzone zostało etui MagDart Charging Case, które zapewnia wsteczną kompatybilność flagowca ze standardem MagDart. Etui wyposażone jest w złącze USB-C, a zaszyty w nim moduł ładowania magnetycznego pozwala bezprzewodowo uzupełnić baterię w smartfonie z wykorzystaniem nowych ładowarek MagDart.



Ekosystem MagDart to kolejna innowacja w portfolio realme, dedykowana w pierwszej kolejności dla młodych osób nastawionych na technologiczną rewolucję. Celem marki jest upowszechnienie standardu, który sprawi, że bezprzewodowe ładowanie będzie nie tylko komfortowe, ale również szybkie.





























Źródło: Info Prasowe / realme