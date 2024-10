Premiera stylowych słuchawek Fresh n Rebel Clam Ace

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Holenderska marka Fresh ‘n Rebel, wzbogaciła swoje portfolio o nowe słuchawki nauszne Bluetooth - Clam Ace. Zostaliśmy już przyzwyczajeni do wysokiego komfortu noszenia i standardu słuchania muzyki, ale w tym modelu możemy odkryć szereg nowych funkcji. Obok eleganckiego, wielokolorowego designu, słuchawki cechują się hybrydową aktywną redukcją szumów, wbudowanymi mikrofonami ENC do prowadzenia rozmów, redukcją szumu wiatru, pokrętłem sterującym i możliwością odtwarzania do 60 godzin (!) na jednym ładowaniu baterii. Marka Fresh ’n Rebel, wyspecjalizowana w produktach audio, zadbała o jak najlepsze wrażenia dźwiękowe. Dzięki mocnym basom i jasnym wysokim tonom muzyka w modelu Clam Ace ożywa. Jest to możliwe za sprawą wysokiej jakości przetworników i najnowszego procesora, przetwarzającego dźwięki.







Teraz można poczuć każdy rytm i cieszyć się bogatym, zrównoważonym dźwiękiem - niezależnie od tego, czy słuchamy starszych „złotych przebojów” czy obecnie modnych elektronicznych utworów. Wygodne dopasowanie wyściełanych miękkim gąbkami nauszników i regulowany pałąk sprawiają, że chwilowe odtworzenie ulubionych melodii łatwo ma szansę przeobrazić się w wielkogodzinną sesję odsłuchu.



Kontrola hałasu

Cały dzień spędzony w autobusie, pociągu, samolocie albo zatłoczonym biurze? Żaden problem! Słuchawki mobilne Clam Ace zostały wprost stworzone do tak głośnych warunków. Ich niewątpliwym atutem jest wysokowydajna hybrydowa aktywna redukcja szumów, dzięki której hałasy z otoczenia zostają zredukowane. Hybrydowe ANC (Active Noise Cancelling) to rodzaj ANC w którym zarówno zewnętrznie ogniskowany, jak i wewnętrznie ogniskowany mikrofon blokują dźwięki dochodzące z zewnątrz. W każdej chwili w zasięgu użytkownika jest łatwe przełączenie się na tryb dźwięków otoczenia (przezroczystości), aby wzmocnić hałas dookoła i bezpiecznie podróżować w godzinach szczytu. Dodajmy do tego krystalicznie czyste rozmowy telefoniczne, co jest zasługą dwóch mikrofonów ENC, a także funkcję redukcji szumu wiatru (Wind Noise Cancelling) podczas odbierania połączeń telefonicznych lub dzwonienia na zewnątrz.



Nic prostszego

Sterowanie muzyką i połączeniami telefonicznymi nigdy nie było łatwiejsze. Wystarczy obrócić spore pokrętło z boku nausznika, żeby łatwo kontrolować poziom głośności i używać klikalnych fizycznych przycisków. Tak oto błyskawicznie można np. pominąć utwór lub odebrać połączenie. Nie mogło tu oczywiście zabraknąć opcji płynnego przełączania między dwoma urządzeniami dzięki wielopunktowemu połączeniu Bluetooth.



Słuchawki są dostępne w sześciu modnych kolorach: Dried Green, Dreamy Lilac, Ice Grey, True Blue, Silky Sand i Storm Grey. Łatwo je dopasować do swojego osobistego stylu i innych akcesoriów. Cena: 429.99 PLN.





Słuchawki Fresh ‘n Rebel Clam Ace w skrócie:

- Hybrydowa aktywna redukcja szumów;

- Tryb dźwięku otoczenia z szybkim dostępem;

- Doskonałe połączenia (dwa mikrofony ENC);

- Redukcja szumu wiatru;

- Automatyczna pauza (wykrywanie obecności w uchu);

- Wielopunktowe połączenie Bluetooth (możliwość podłączenia dwóch urządzeń naraz);

- 60 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu baterii;

- Sterowanie funkcjami słuchawek pokrętłem;

- Szybkie ładowanie. Po 10 minutach zasilania energią akumulatora słuchawki mogą pracować nieprzerwanie przez trzy godziny;

- składana konstrukcja.



































źródło: Info Prasowe - Fresh n Rebel