Premierowa seria Galaxy S25 już w przedsprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung startuje z przedsprzedażową ofertą flagowej serii Galaxy S25. Decydując się na zakup premierowych urządzeń w okresie przedsprzedaży można zyskać smartfon z podwójną pamięcią w cenie pamięci mniejszej oszczędzając nawet 1100 PLN , oraz do 2500 PLN gwarantowanego zwrotu za dotychczasowy telefon w Programie Odkup. Samsung zaprezentował najnowsze smartfony z serii Galaxy S25. W tegorocznym flagowym portfolio dostępne będą trzy modele: Galaxy S25, Galaxy S25+, oraz Galaxy S25 Ultra. Wraz z premierą serii Galaxy S25 rozpoczęła się przedsprzedaż, która potrwa do 6 lutego. Na co mogą liczyć konsumenci, którzy zdecydują się na zakup premierowych smartfonów w tym okresie?...







Oferta 2x więcej pamięci

Dla wszystkich, którzy cenią sobie zasobną pamięć w smartfonie, Samsung przygotował specjalną promocję dostępną na samsung.pl oraz u partnerów handlowych Samsung, którzy do niej przystąpią. W ramach przedsprzedaży można zakupić smartfony Galaxy S25, Galaxy S25+ oraz Galaxy S25 Ultra w wariancie z podwójną pamięcią w cenie telefonu z mniejszą pamięcią. Przykładowo, model Galaxy S25 (8+256GB) można kupić w cenie wersji (8+128GB). Oferta obowiązuje od 22 stycznia do 6 lutego br.



Program Odkup i Zwrot na Kartę

Decydując się na Program Odkup przy zakupie smartfonów z serii Galaxy S25, można zyskać nawet do 2500 PLN gwarantowanej kwoty odkupu za swój dotychczasowy smartfon. Dla tych, którzy nie planują pozbywać się starego sprzętu, dostępna jest również oferta Zwrot na Kartę, gdzie można otrzymać gwarantowany zwrot na kartę do płatności mobilnych w wysokości 400 PLN przy zakupie dowolnego z premierowych smartfonów z serii Galaxy S25. Skorzystanie z Programu Odkup wyklucza możliwość udziału w ofercie Zwrot na Kartę i odwrotnie.



Jak skorzystać z Programu Odkup lub Zwrot na Kartę?

Kup Galaxy S25, Galaxy S25+ lub Galaxy S25 Ultra do 6 lutego br. u wybranych partnerów handlowych lub na samsung.pl.

Aktywuj zakupione urządzenie do 23 lutego br, a do 16 marca br. wypełnij formularz dostępny w promocji Odkup lub Zwrot na Kartę.



Samsung Care+ – ochrona w każdej sytuacji

Dla wszystkich, którzy intensywnie korzystają ze swoich urządzeń i chcą zapewnić sobie spokój, Samsung oferuje usługę Samsung Care+, która chroni zakupiony smartfon Galaxy S25 przed przypadkowymi uszkodzeniami, zapewniając szybką naprawę lub wymianę urządzenia w razie potrzeby. To doskonałe uzupełnienie promocji przedsprzedażowych, gwarantujące pełne bezpieczeństwo nowego smartfona Galaxy.



Premierowe smartfony Galaxy S25 Ultra (6399 PLN) dostępne będą w kolorach czarnym, szarym, niebieskim i srebrnym oraz ekskluzywnych kolorach dostępnych wyłącznie na samsung.com (czarny+, zielony i złoty). Smartfony S25+ (4999 PLN) i S25 (4199 PLN) dostępne będą w srebrnej, zielonej, jasnoniebieskiej i granatowej wersji kolorystycznej oraz ekskluzywnych kolorach dostępnych wyłącznie na samsung.com (czarny, czerwony, złoty).

























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG