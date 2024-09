Projekt DualPlay - gamingowy laptop z odłączanymi kontrolerami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas odbywających się w Berlinie targów IFA, firma Acer zaprezentowała koncepcyjnego laptopa DualPlay. Urządzenie wyróżniają wbudowane kontrolery, z których może korzystać dwóch graczy równocześnie. Najbardziej innowacyjną cechą nowej konstrukcji Acer jest wbudowany panel dotykowy, pełniący równocześnie funkcję bezprzewodowego kontrolera do gier. Można z niego skorzystać bezpośrednio na laptopie lub odłączyć od urządzenia przy pomocy przycisku zwalniającego, znajdującego się na górze klawiatury. Co więcej, odłączany kontroler da się rozdzielić na dwa osobne joysticki, dzięki czemu Dual Play zapewnia elastyczność w dostosowywaniu się do różnych stylów i gatunków gier. Laptop sprawdzi się więc doskonale w strzelankach pierwszoosobowych, grach sportowych i oczywiście bijatykach, takich jak np. Street Fighter.







Nowy notebook Acer został ponadto wyposażony w dwa 5-watowe głośniki, które wysuwają się z boków obudowy zaraz po naciśnięciu przez użytkownika kontrolera. Ozdobą projektu Dual Play jest wreszcie dynamiczne, 360-stopniowe oświetlenie RGB, umieszczone m.in.na klawiaturze, ramkach ekranu i gładziku. Efekt podświetlenia może być indywidualnie konfigurowany i dostosowany do upodobań użytkownika oraz stylu rozgrywki.





















źródło: Info Prasowe - ACER