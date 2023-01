Promocja AMD - Star Wars Jedi: Ocalały, gratis z Ryzenami 7000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wymiana platformy na nową, to dziś spory wydatek. Same procesory kosztują niemało, płyty główne zaskakują ceną, a moduły pamięci DDR5 nie za mocno chcą tanieć. Dlatego firma AMD ogłosiła dzisiaj uruchomienie nowej promocji, w ramach której nabywcy procesorów AMD Ryzen 7000 mogą otrzymać bezpłatnie grę „Star Wars Jedi: Ocalały”. Być może darmowy tytuł skusi potencjalnych klientów do wymiany sprzętu. Promocja wkrótce będzie dostępna w poniższych sieciach sklepów: Alsen.pl, Euro RTV AGD, Komputronik, Media Expert, Morele.net, Proline.pl, Sferis, XKOM i Zadowolenie.pl.







Promocja trwa do 1 kwietnia 2023, a realizacji kuponu można dokonać do 6 maja 2023. Premiera gry zaplanowana jest na 17 marca 2023. Warunki promocji dostępne są na stronie amdrewards.com. Wśród kwalifikujących się do oferty procesorów są modele kosztujące już około 1200 PLN (koszt gry wg Steam to 299 PLN):

AMD Ryzen 9 7950X

AMD Ryzen 9 7900X

AMD Ryzen 9 7900

AMD Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 7 7700

AMD Ryzen 5 7600X

AMD Ryzen 5 7600















Źródło: Info Prasowe / AMD