Promocja AMD na sprzęt PC - zniżka na płytę AM5 lub pamięć DDR5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

to świetny moment na zakup nowego PC, gdyż firma AMD uruchomiła niedawno kolejną, czwartą już promocję – do 1 kwietnia przy zakupie wybranych procesorów AMD Ryzen 7000 można otrzymać zniżkę na płytę główną AM5 i/lub zestaw pamięci DDR5, co może przełożyć się nawet na 125 USD oszczędności. TUTAJ znajdą Państwo listę sklepów, w których ta nowa oferta jest aktywna. Platforma AM5 to najnowocześniejsza i najbardziej funkcjonalna platforma AMD dla komputerów stacjonarnych. Komputery budowane w oparciu o nią mają do 24 linii PCIe bezpośrednio z procesora i do 44 linii PCIe w sumie, a każdy z 4 dostępnych chipsetów umożliwia podkręcanie.







AM5 to także obsługa PCIe w wersji 5.0, pamięci DDR5 oraz wsparcie zapowiedziane do 2025+ roku. Dzięki takiej funkcjonalności płyt głównych AM5 stanowią one znakomitą podstawę do budowy przyszłościowego komputera, a dostępna gama procesorów Ryzen 7000 pozwala znaleźć optymalny model dla wymagań użytkowników:

- Ryzen 7000X3D – to, co najlepsze, z dwóch światów, czyli procesory dla graczy potrzebujących maksymalnej wydajności.

- Ryzen 7000X – dla użytkowników potrzebujących stałego jak najwyższego taktowania w swoich programach i grach.

- Ryzen 7000 – energooszczędne, 65-watowe procesory dla użytkowników oczekujących maksymalnej efektywności energetycznej.



Pozostałe aktywne promocje AMD:

- Do 1 kwietnia gra „Company of Heroes 3” na PC przy zakupie wybranych procesorów AMD Ryzen 5000.

- Do 15 kwietnia gra „The Last of Us Part I” na PC przy zakupie wybranych kart graficznych AMD Radeon RX 6000 lub 7000.

- Do 29 kwietnia gra „STAR WARS Jedi: Ocalały” na PC przy zakupie wybranych procesorów AMD Ryzen 7000.











Źródło: Info Prasowe / AMD