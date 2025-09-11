Przeglądarka internetowa Opera GX zintegrowana z domem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Twój dom zyskał nowe inteligentne urządzenie: przeglądarkę. Po raz pierwszy przeglądarka internetowa może reagować na zdarzenia w fizycznej przestrzeni użytkownika. Wraz z wprowadzeniem nowej funkcji Smart Home, Opera GX łączy się bezpośrednio z inteligentnym domem użytkownika, wchodząc na nowy poziom automatyzacji otoczenia. Teraz to, co dzieje się w mieszkaniu, może sterować przeglądarką, a to, co dzieje się w przeglądarce, może sterować mieszkaniem, otwierając nowe możliwości przeglądania. Opera GX Smart Home to rozwiązanie open-source oparte na nowym API MQTT oraz rozszerzeniach przeglądarki, które wykorzystują ten protokół do łączenia się z centrami inteligentnego domu, takimi jak Home Assistant, Homebridge czy Node-RED.







Ta kompatybilność sprawia, że Opera GX może być dodana jako nowe urządzenie w dowolnym systemie Smart Home obsługującym ten protokół. Rozwiązanie stworzono tak, aby było proste w obsłudze i nie wymagało od użytkownika specjalistycznej wiedzy technicznej. Połączenie umożliwia dwustronną komunikację między Operą GX a innymi urządzeniami inteligentnymi. Unikalną cechą tej funkcji jest to, że przeglądarka Opera GX nie tylko zarządza urządzeniami zewnętrznymi – czujniki i inne inteligentne urządzenia mogą wpływać także na działanie przeglądarki. Umożliwia to tworzenie pomysłowych automatyzacji, dzięki którym użytkownicy mogą:

• Skonfigurować czujnik drzwi, który po wykryciu wejścia do pomieszczenia automatycznie uruchamia tzw. Panic Button w Operze GX, natychmiast chowając sesję przeglądania przed niepożądanym wzrokiem.

• Zsynchronizować kolory inteligentnych żarówek i taśm LED z wybranym motywem Opera GX, tworząc spójny wygląd.

• Przygotować pokój do oglądania filmów, automatycznie przyciemniając światła, wyłączając muzykę w tle i zasuwając rolety za pomocą przeglądarki.

• Sterować ładowaniem laptopa za pomocą inteligentnych gniazdek, aby zoptymalizować żywotność baterii.

• Tworzyć własne automatyzacje, takie jak włączenie czerwonego światła w pokoju, sygnalizującego duże obciążenie pracą, gdy otwarta jest duża liczba kart w przeglądarce.

• Dodatek open-source umożliwia milionom użytkowników Opery GX projektowanie i udostępnianie własnych rozwiązań..



Ustawienie Opera GX Smart Home jest łatwe dla osób, które już korzystają z sieci inteligentnego domu. Użytkownicy mogą przejść do ustawień Early Bird w opcjach przeglądarki, włączyć obsługę MQTT i wprowadzić adres brokera MQTT, port oraz dane uwierzytelniające (o ile są wymagane). Po nawiązaniu połączenia można zainstalować rozszerzenie Opera GX Smart Home. Dla użytkowników Home Assistant Opera GX zostanie automatycznie wykryta. Co ciekawe, wiele komputerów z Operą GX może być podłączonych do tej samej sieci i będzie identyfikowanych jako osobne urządzenia, nawet jeśli mają zainstalowane takie same rozszerzenia. Szczegółowy przewodnik instalacji można znaleźć w repozytorium na GitHubie.





























źródło: Info Prasowe - OPERA