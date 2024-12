Przetrwaj grę z kolekcją Razer x Squid Game

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer zaprezentował nową kolekcję Razer x Squid Game, inspirowaną wyzwaniami i efektowną oprawą wizualną światowego hitu. To seria produktów w limitowanej edycji, która łączy najnowsze akcesoria Razer z emocjonującymi i kultowymi obrazami z serialu Netflix „Squid Game”. Mysz Razer Orochi V2 - Squid Game Edition: Zaprojektowana z myślą o precyzji i wyjątkowej poręczności, mysz Orochi V2 to lekka konstrukcja stworzona do długich sesji gamingowych. Zainspirowana rozgrywką o wysoką stawkę w Squid Game, perfekcyjnie nadaje się dla graczy, dla których liczy się każda milisekunda.







Dodatkowo w skład kolekcji wchodzą:

- Mysz Razer Orochi V2 Top Shells- Squid Game Edition: Dopasuj mysz do swoich preferencji i zwyciężaj dzięki wymiennym nakładkom, które oddają esencję przetrwania i strategii - kluczowych elementów Squid Game.

- Podkładka Razer Gigantus V2 w rozmiarach M, L i XXL - Squid Game Edition: Zdominuj pole gry dzięki podkładce pod mysz, która oferuje graczom doskonałą kontrolę i przestrzeń, zapewniając, że każdy ruch jest tak samo przemyślany, jak strategia uczestników Squid Game.

- Etui na telefon Razer: Lite and Tough - Squid Game Edition: Zabezpiecz swój telefon dzięki obudowom inspirowanym kultowymi obrazami z serii Squid Game, przygotowanym na codzienne wyzwania. Etui Lite zapewnia optymalną ochronę Twojego telefonu, podczas gdy etui Tough jest gotowe dla graczy, którzy podejmują najtrudniejsze wyzwania.



Ceny i dostępność

Cała ekskluzywna kolekcja Razer | Squid Game jest dostępna od dzisiaj 20 grudnia 2024 roku, wyłącznie na stronie Razer.com.



Razer Orochi V2 - Squid Game Edition - 89.99 USD

Razer Orochi V2 Top Shells - Squid Game Edition - 19.99 USD

Razer Gigantus V2 w rozmiarze M - Squid Game Edition - 39.99 USD

Razer Gigantus V2 w rozmiarze L - Squid Game Edition - 44.99 USD

Razer Gigantus V2 w rozmiarze XXL - Squid Game Edition - 59.99 USD

Etui na telefon Razer: Lite - Squid Game Edition - 44.99 USD

Etui na telefon Razer: Tough - Squid Game Edition - 49.99 USD





























































źródło: Info Prasowe - Razer