Puget Systems pokazał historię zapotrzebowania na procesory...

Puget Systems to firma montująca systemy komputerowe oparte na jednostkach PC i laptopach do wszelkich zastosowań. Działa już na rynku od 21 lat, więc trochę może już powiedzieć o trendach w światowej informatyce. W 2015 roku firma wycofała ze swojej oferty komputery oparte na procesorach AMD, bo procent ich sprzedaży nie przekraczał jedno cyfrowego procenta. Po premierze pierwszych układów Ryzen Puget Systems ponownie wprowadził do oferty procesory AMD i po pięciu latach firma przeprowadziła analizę sprzedaży sprzętu w porównaniu do procesorów Intela. Okazało się, że Ryzeny przejęły ponad 50 procent zamówień. Bardzo ciekawie wygląda to na wykresie, który możecie zobaczyć w rozwinięciu newsa...









Źródło: TechPowerUP