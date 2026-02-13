QOOBE rozkocha Cię w mini PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Czy mini PC może wywołać motyle w brzuchu? QOOBE udowadnia, że tak. Zwłaszcza przy tak szerokim wyborze. Którego z kandydatów wybierzesz? QOOBE od lat tworzy sprzęty, które pozwalają na oszczędność miejsca na biurku i pieniędzy przy zakupie nowego komputera. Wachlarz wyboru jest bardzo szeroki, dlatego postanowiliśmy Wam pomóc. Wybraliśmy trzy różne osobowości, które mają jeden cel – dopasować się do Twojego stylu życia. QOOBE SUC N150 nie szuka rozgłosu. Nie potrzebuje wielkiej sceny. Jest dyskretny, kompaktowy i zawsze tam, gdzie go potrzebujesz. To typ partnera, który świetnie odnajduje się w codzienności – w domowym biurze, przy telewizorze, w recepcji czy niewielkiej przestrzeni roboczej. Oferuje 12 GB szybkiej pamięci LPDDR5 oraz pojemny dysk PCIe NVMe o pojemności 512 GB i system operacyjny Windows 11 Professional.







Mini PC QOOBE SUC N150 to także świetne rozwiązanie dla tych, którzy cenią oszczędność miejsca i mobilność. Jego niewielkie rozmiary (2.1 x 14.2 x 6.1 cm) i wykonanie z lekkich materiałów, takich jak aluminium i tworzywo sztuczne, sprawia, że urządzenie sprawdza się zarówno w domowym biurze, jak i podczas podróży. Dodatkowo ma łącznie osiem portów, w tym trzy USB-A 3.2 Gen 1, jeden USB-C, dwa HDMI 2.0, RJ-45 oraz wejście audio. QOOBE SUC N150 wyposażony został też w energooszczędny procesor Intel N150, zapewnia płynną obsługę internetu, aplikacji biurowych i multimediów. Jest cichy, oszczędny i zaskakująco sprawny. To kandydat dla tych, którzy cenią stabilność, funkcjonalność i porządek. A przy tym kosztuje niewiele, bo 1049 PLN.



Kandydat nr 2: „Zbalansowany towarzysz”

QOOBE AP12450 i5 jest uniwersalny, elastyczny i pewny siebie. Potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji – od pracy biurowej, przez naukę, po rozrywkę po godzinach. Napędzany procesorem Intel Core i5, łączy wydajność z rozsądnym podejściem do energii i przestrzeni. Także dzięki aż 16 GB pamięci RAM DDR4 (można łatwo rozbudować do nawet 64 GB) i aż 1000 GB na szybkim dysku SSD PCIe NVMe, oferuje szybkie działanie, komfortową wielozadaniowość i nowoczesne rozwiązania w kompaktowej formie. Sprawdzi się w dynamicznym środowisku pracy, podczas wideokonferencji, przy edycji dokumentów czy streamingu w jakości 4K. Stabilny. Wszechstronny. Gotowy na codzienne wyzwania w cenie 1949.99 PLN.



Kandydat nr 3: „Hardcore Performer”

QOOBE U155H Core Ultra 7 wchodzi na scenę i od razu wiadomo, że to on. Charyzmatyczny, ambitny, bez kompleksów. U155H z procesorem Intel Core Ultra 7 to najmocniejszy z całej trójki – stworzony do zadań specjalnych. Zintegrowany układ graficzny Intel Arc Graphics, aż 32 GB pamięci RAM DDR5 (z możliwością rozbudowy do 96 GB) i 1000 GB na szybkim dysku SSD PCIe NVMe 4.0. Projektowanie graficzne, zaawansowana edycja wideo, analiza danych, intensywna wielozadaniowość? Dla niego to naturalne środowisko. Nowoczesna architektura procesora i wysoka wydajność sprawiają, że bez wysiłku radzi sobie z wymagającymi aplikacjami i profesjonalnym workflow. QOOBE U155H Core Ultra 7 nie boi się wyzwań i nie zwalnia tempa. Mimo kompaktowej obudowy oferuje możliwości, które do niedawna zarezerwowane były dla pełnowymiarowych desktopów. Jego cena, to 3599.99 PLN.



Trzy osobowości. Jedno dopasowanie.

QOOBE pokazuje, że mini PC to nie kompromis – to świadomy i doskonały wybór. Niezależnie od tego, czy szukasz niezawodnego wsparcia w domu, uniwersalnego partnera do pracy, czy wydajności klasy premium w kompaktowej formie, zawsze znajdziesz model dopasowany do swoich potrzeb. A takim zaletom ciężko się oprzeć.

































źródło: Info Prasowe - QOOBE