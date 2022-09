Rakuten Kobo - nowa marka ebooków w Polsce...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Rakuten Kobo przedstawia Kobo Clara 2E – nowy, ulepszony czytnik ebooków, który stawia na ekologiczne rozwiązania. Obudowa Kobo Clara 2E została wykonana z plastiku w ponad 85% pochodzącego z recyklingu, w tym 10% z plastiku, który przechwycono zanim trafiłby do oceanów – to istotny krok w stronę lepszych i bardziej odpowiedzialnych rozwiązań dla czytelników. Ponadto urządzenie jest wodoodporne, posiada zwiększoną pamięć oraz technologię bezprzewodową Bluetooth. Kobo Clara 2E to pierwszy czytnik ebooków wyprodukowany przez Kobo w oparciu o plastik z recyklingu oraz odłowiony z oceanu. Jest to realizacja deklaracji firmy, która zobowiązała się do wykorzystywania certyfikowanych materiałów z recyklingu, pod warunkiem, że pozwalają na to możliwości technologiczne.







W ciągu roku Kobo planuje usunąć ponad 200 000 plastikowych butelek z oceanów i ponad milion płyt CD i DVD z wysypisk śmieci. Miłośnicy czytelnictwa mogą teraz spokojnie zatracić się w swojej najnowszej lekturze na ulepszonym, antyrefleksyjnym, 6-calowym ekranie HD E Ink Carta 1200. Aby zapewnić dodatkowy komfort, ekran posiada tryb ciemny oraz technologię ComfortLight PRO z redukcją niebieskiego światła, która pozwala na czytanie do późna w nocy bez negatywnego wpływu światła na jakość snu.



Dzięki baterii o tygodniowej żywotności i 16GB pamięci, Kobo Clara 2E pomieści całe biblioteki ebooków i audiobooków Kobo. Czytnik został też wyposażony w bezprzewodową technologię Bluetooth, dzięki której czytelnicy będą mogli zagłębiać się w najnowsze historie w wygodny dla siebie sposób. Zaprojektowane przez Kobo, ochronne pokrowce SleepCovers, zostały wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu i są dostępne w kolorach czarnym (Black), niebieskim (Deep Ocean Blue), pomarańczowym (Coral Reef Orange) i zielonym (Sea Glass Green).



Premiera Kobo Clara 2E jest wynikiem zobowiązania firmy Kobo do kompensacji 100 procent emisji dwutlenku węgla związanej z bezpośrednimi dostawami czytników. Dochód z zeszłorocznego zrównoważenia emisji jest obecnie kierowany do Great Bear Forest Carbon Project, który wspiera społeczności rdzennych mieszkańców i pomaga chronić rezerwat przyrody Great Bear Rainforest w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie – jest to jeden z największych umiarkowanych lasów deszczowych na świecie. Wpływy ze zrównoważenia emisji pomagają w udoskonalaniu praktyk zarządzania lasami i morzem poprzez wysiłki prowadzone przez rdzennych mieszkańców, a także inwestowanie w programy dla lokalnej społeczności – Elder oraz Guardian Watchmen. Więcej szczegółów na temat inicjatyw Kobo związanych z offsetem węglowym można znaleźć na tej stronie.



Czytniki Kobo Clara 2E będą dostępne na stronie www.kobo.com oraz u wybranych partnerów handlowych w cenie 699 PLN. Ruszyła już przedsprzedaż, a urządzenia będą dostępne w sklepach i online już 22 września w Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Polsce, Australii, Singapurze i Malezji.



























Źródło: Info Prasowe / Rakuten Kobo